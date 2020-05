José Eduardo cuenta cómo se lleva con las ex parejas de su papá, Eugenio Derbez

Si algo caracteriza a José Eduardo Derbez es su gusto por mantener las sanas relaciones, algo que no solo define el tipo de convivencia que lleva con su familia, sino también con amigos cercanos y, por qué no, con las exparejas de su padre, Eugenio Derbez. Tan sincero como suele ser sobre los diversos aspectos de su vida privada, el joven despejó las dudas en torno a este tema, dando muestra de la madurez con la que siempre se ha dirigido, y con la actitud que hoy mira la vida. Por si fuera poco, dio sus opiniones sobre las mamás de sus hermanos, Vadhir y Aislinn, un aspecto poco conocido de su ámbito privado pero del que habla con toda claridad.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

A pregunta expresa de cómo se llevaba con las exparejas de su papá, el actor no dudó en responder, asegurando que incluso con algunas de ellas persiste el buen trato. “Que yo recuerde, siempre ha habido muy buena relación con las ex de mi papá…”, dijo entrevista para el canal de YouTube del periodista Gustavo Adolfo Infante. “Con Sarah (Bustani) fue muy buena relación, incluso con la mamá de Vadhir y con la mamá de Aislinn tengo muy buena relación, con Sarah si la veo la saludo con mucho cariño…”, dijo durante la reveladora charla.

Por su puesto, José Eduardo no omitió el nombre de otra de las mujeres que ocuparon el corazón de Eugenio, para así reiterar su predilección por mantener los lazos de la grata convivencia en todo momento. “Con Dalila (Polanco) me llevo increíble, entonces yo soy muy amiguero, a mí no se me complica eso de las relaciones…”, dijo de lo más simpático en videocharla desde su casa de Acapulco, en donde pasa la cuarentena.

VER GALERÍA

Sin embargo, José Eduardo se tomó el tiempo para hacer una mención especial al hablar de la esposa de su papá, Alessandra Rosaldo, con la que hoy mantiene comunicación y una estrecha amistad que se ha fortalecido con el paso de los años. “Nos llevamos muy bien, es muy chistosa, siempre ha sabido cómo acercarse a nosotros, a Vadhir, a ‘Ais’ y a mí. Es una mujer que quiero mucho, que admiro mucho y bueno, aguantar a mi santo padre no es fácil…”, agregó de lo más simpático a lo largo de la plática.

En ese espacio, también admitió que durante su infancia, cuando sus padres decidieron separarse, asumió la noticia con plena madurez, respetando en todo momento la última palabra de sus progenitores. “Creo que en una situación así la culpa sería de los dos, o así se dio la situación o así se fueron dando las cosas. No creo que haya sido culpa de alguien ni creo que haya sido que los dos quisieran que eso pasara, yo creo que la idea de los dos era estar siempre juntos…”, aseguró.

VER GALERÍA