Acabó la espera, Jacky Bracamontes revela los resultados de la cirugía estética a la que se sometió

Lo prometido es deuda, y eso lo sabe mejor que nadie Jacky Bracamontes, pues finalmente ha dejado al descubierto el resultado de la cirugía estética a la que se sometió en meses pasados. Y es que luego de cuatro embarazos, la ex reina de belleza se vio en la necesidad de hacerse algunos arreglitos, y aunque en su momento admitió que no lo repetiría, -debido a lo doloroso que resultó el procedimiento-, el esfuerzo ha valido la pena, algo que se percibe desde el primer instante en su reciente publicación en redes sociales, que además le ha merecido todas las ovaciones y piropos por parte de sus amigos y seguidores. Recordemos que fue a finales de octubre de 2019 cuando la tapatía reveló desde el hospital la noticia, para luego iniciar un periodo de recuperación.

VER GALERÍA

DA CLICK AQUÍ PARA VER TODAS LAS FOTOS DE LA GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Como en ocasiones anteriores lo especificó, la cirugía de Jacky fue solo reconstructiva, por lo que una de las partes de su cuerpo que hoy luce renovada es el abdomen. Fue a través de una reciente fotografía en su cuenta de Instagram en la que dio prueba de ello, posando de lo más relajada junto a su pequeña Jacky para anunciar una rutina de ejercicio. El momento fue revelador gracias a que la también actriz apareció luciendo un outfit deportivo de top en color negro, lo que permitió evidenciar el resultado de esa intervención que la mantuvo alejada de los reflectores y de cualquier actividad por varias semanas.

Por supuesto, las reacciones de sus amigos y seguidores fueron inmediatas, pues no podían creer lo espectacular que luce Jacky en estos momentos, a pesar de los embarazos que ha tenido a lo largo de los años, el más reciente, el de sus mellizas, Paula y Emilia. Incluso, hubo quienes más allá de estar consientes del procedimiento estético que se practicó la estrella, atribuyeron parte de los resultados a su genética, pues la tapatía siempre se ha caracterizado por su impresionante físico, que además ha conseguido gracias a la disciplina y su amor por el ejercicio, como ha quedado claro en esta ocasión.

VER GALERÍA

Fue a finales de 2019 cuando Jacky hizo la promesa a sus fans y a la prensa de mostrar los resultados de su cirugía en cuanto se diera su recuperación total. Así, cumpliendo una vez más con su palabra, y antes de lo estimado, celebra este instante cobijada por el amor de su familia y de su esposo, Martín Fuentes, quien durante esos días de convalecencia no se apartó de su lado, siempre optimista y dispuesto a brindar apoyo incondicional a la madre de sus hijas. “Fue pasada la operación, si alguien me hubiera explicado lo que era, tal vez no lo hubiera hecho…”, confesó el pasado diciembre a los micrófonos del programa matutino Venga La Alegría.

Durante esa charla, y para evitar cualquier especulación, la conductora de televisión especificó con claridad los detalles de esa cirugía, la cual tuvo como principal intención mejorar su estética y no de incrementar el volumen en alguna parte de su cuerpo, a la par de resolver una situación de salud que estaba pendiente. “El doctor me hizo una reconstrucción de los senos, totalmente, creo aumento, cero nada, nada más reconstrucción. Tenía una hernia en el ombligo, entonces me quité la hernia, me cosió los músculos del abdomen, porque los tenía completamente separados…”, contó para la emisión antes citada.

VER GALERÍA