Ferdinando Valencia revela las dificultades que sufre a un año de la partida de Dante

Hace casi un año que Ferdinando Valencia recibió uno de los golpes más fuertes en su vida, tras la partida de su hijo Dante. Sin embargo, el actor se mantiene firme, uniendo fuerzas junto a su pareja, Brenda Kellerman, para brindar todo el amor y cuidados a su pequeño Tadeo, en quien se han refugiado a lo largo de estos meses en los que enfrentarse al dolor y al recuerdo no ha sido sencillo. A la par de esta situación, el actor sigue enfocado en buscar proyectos que le permitan favorecer sus finanzas, pues derivado de la hospitalización de su fallecido bebé todavía quedan deudas por saldar.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

De lo más optimista, el galán de telenovelas describió cómo viven él y Brenda esta etapa, en la que gracias a la paternidad han podido encontrar una gran motivación. “Estamos unidos, estamos muy juntos y sobre todo no podemos estar mal porque tenemos que dar la cara a una persona que nos necesita, que es Tadeo. Y por otro lado, Tadeo también nos regala la oportunidad de darnos muchas alegrías y de buscar por donde encontrar la felicidad…”, dijo durante una entrevista concedida al programa televisivo Sale El Sol.

Ferdinando además se sinceró sobre aquellos instantes en los que no ha sido sencillo lidiar con las emociones, lejos de lo que muchos podrían imaginar en estos momentos. “Pasado el tiempo, mientras a todos los demás se les va acabando la fuerza de hablar de un mismo tema y suponen que ya todo está más tranquilo, la verdad es que, cuando arremeten contra nosotros los recuerdos y cosas así, pues duele, y duele mucho más…”, dijo visiblemente conmovido sobre este aspecto tan personal.

VER GALERÍA

Así mismo, el protagonista de telenovelas habló de los pendientes económicos por los que atraviesa derivado de la hospitalización de Dante, aunque admite que el proceso ha sido un tanto lento. “Seguimos con muchas cosas pendientes, muchas cosas que se han detenido, la mayoría por causas ajenas a mí, entre mis derechos está el apelar el apoyo de mi sindicato, y mi sindicato empezó a tener contacto desde el día uno del último hospital, estuvo en contacto con nosotros diciéndome cómo es que íbamos a trabajar, cómo iba a funcionar el proceso para apoyarme…”, contó. “El hospital, gracias a Dios no ha presionado mucho, por algo será, y mi sindicato tampoco se ha movido mucho con ellos, entonces los veo muy detenidos, las cuentas siguen ahí pendientes, no me han notificado cómo van los procesos con el hospital…”.

Pero ante este panorama, Ferdinando no se detiene, pues a pesar de lo complicado que ha sido conseguir proyectos debido a la pandemia, continúa haciendo castings a través de videollamadas y por qué no, buscando oportunidades en otra de las facetas que también domina. “De alguna manera yo estoy tratando de capitalizar ahorita buscando trabajo, siempre me he movido no únicamente en la actuación, sino que además soy ingeniero zootecnista administrador, entonces como quiera tratamos de hacer inversiones en el campo, en la ganadería y en cuanta cosa me voy inventando para rascarme con las uñas como voy pudiendo y defenderme de la vida. Pero sí, las cuentas siguen elevadas, siguen ahí y seguimos en un estado de una preocupación constante…”, confesó.

VER GALERÍA