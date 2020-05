Alex Fernández confiesa que lloró cuando vio el video que le dedicó a su papá

Pocas veces algo conmueve a Alejandro Fernández Jr hasta las lágrimas; sin embargo, la letra del tema El tiempo no perdona, le llegó al corazón desde el primer momento que la escuchó, pues es una clara declaración de amor a su papá, Alejandro Fernández. Así como en su tiempo El Potrillo le cantaba a don Vicente Fernández, Mi querido viejo, ahora, El heredero hace lo mismo con su papá, con esta canción que, a unos días de su estreno, ya es todo un éxito. Desde el confinamiento que está viviendo en Puerto Vallarta, al lado de su papá, sus hermanos y su novia, Alexia Hernández, Alex contó cuál fue su reacción al ver por primera ocasión el videoclip de este tema que, pinta para convertirse en un clásico.

En entrevista para Ventaneando, el cantante narró cómo, desde que estaba en el estudio, grabándola, se le quebraba la voz, en repetidas ocasiones: “Fue una canción muy especial para mí, de hecho, me costó muchísimo trabajo cantarla, a la hora de grabarla lloraba poquito y me sentía mal, como cuando lloras”, recordó. Aunque es un tema para su papá quiso, con el video, que cualquier persona pudiera dedicarla: “Fue un video que quise hacer universal, no necesariamente de mi papá conmigo, sino un video que hable del ciclo de vida de un hijo y un padre”, explicó.

Aunque Alex tenía muy clara su idea y sabía cómo iba a quedar, no pudo evitar las lágrimas al ver el clip por primera vez: “Yo nunca lloro, yo creo que en estos últimos 10 años he llorado unas 3 o 4 veces, por ejemplo, y una de esas fue con este video que, a la hora de ponerlo, de verdad me puse a llorar, así como niño chiquito”. Durante esta entrevista, el cantante reconoció que gracias a la contingencia ha podido acercarse mucho más a su papá, con quien incluso arregló algunas diferencias: “Aclaramos muchas cosas, unos malentendidos que había por ahí y estamos, la verdad, mejor que nunca”, comentó.

Con fragmentos de la letra como: “Y con mis ahorros poderte el tiempo poderte comprar, para ser por siempre el niño de papá”, Alejandro sabe que llegará a los corazones de muchos hijos que querrán cantársela a sus papás: “Me recordó mucho a Mi querido viejo, que es una de mis canciones favoritas”, explicó. El primogénito de El Potrillo también contó cómo fue que se enteró que ese tema formaría parte de su disco: “Me dijo mi abuelo que la iba a grabar, pues dije wow fue un premio, un regalo y qué mejor que regalársela a mi papá”, detalló.

