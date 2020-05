Sofía Castro revela por qué se ha visto obligada a cuidar mucho su alimentación

Como muchas celebridades en esta contingencia, Sofía Castro ha explotado su talento en la cocina y para sorpresa, incluso de ella, preparó un delicioso pastel de chocolate que compartió con sus seguidores de Instagram, donde narró que este postre lo hizo para su familia, con quien pasa este confinamiento. Aunque quedó delicioso, según pudo constatar, la exparticipante de Mira Quién Baila no pudo comer más de una cuchara, debido a la dieta que está siguiendo y con la que busca mantenerse saludable, ya que no ha podido entrenar como de acostumbre, ¿la razón?, una lesión en la espalda.

“No saben mi emoción porque sí me quedó mi pastel de chocolate, estoy emocionadísima porque, aparte, lo veía difícil de hacer, era un pastelón de tres pisos, pero me quedó, lo logré y toda mi familia se lo comió y no por compromiso, real, sí quedó bien”, comentó divertida referente al pastel que compartió con su mamá, Angélica Rivera y con sus hermanas, Fernanda y Regina, con quienes está pasando este aislamiento.

Luego de dar a conocer que a su familia le encantó su detalle, Sofía reveló que este pastel no entraba dentro de los alimentos que se le permiten en su dieta: “Ya me están preguntando que, si es healthy, por supuesto que no es healthy, este pastel no tiene otra cosa más que calorías, pero bueno, un pedacito no le hace daño a nadie (…) aunque no lo crean yo nada más me comí un cachito muy chiquito porque hoy no es mi día libre”, explicó.

Fue entonces que los seguidores de Sofía la cuestionaron sobre por qué no había disfrutado de este antojo, aseguró que todo es por motivo de salud: “No, no, les juro que no es por exagerada, les juro que no es por exagerada porque no me comí la rebanada de pastel completa y que nada más agarré una cucharada de mi pastel que quedó buenísimo, la bronca es que ahorita me estoy cuidando mucho en el tema de la alimentación y no me estoy dando ningún permiso”.

Sofía explicó a detalle por qué tiene que seguir un régimen alimenticio tan sano: “No he podido hacer ejercicio, he hecho muy poco, no como me gustaría, por el tema de mi espalda, porque el doctor no me deja, entonces, tengo que encontrar un balance entre que no estoy entrenando mucho y el tema de la alimentación, entonces no me estoy dando permisos de nada, más que los domingos”, detalló la actriz quien, en febrero pasado, llevó al límite sus habilidades físicas sobre la pista con su importante participación en el programa Mira Quién Baila, donde obtuvo el segundo lugar de la competencia.