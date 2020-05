Tras su separación, Mauricio Ochmann: 'La felicidad también viene con procesos y momentos difíciles'

En medio de una ola de constantes cambios a nivel personal, Mauricio Ochmann tiene claridad sobre la manera en que mira y siente la vida, a tan solo unos meses de su separación de Aislinn Derbez. Y es que a pesar de lo reservado que el actor se ha mantenido a lo largo de este tiempo, no ha dudado en compartir parte de esa filosofía bajo la cual se rige: vivir al máximo el aquí y el ahora, dando espacio a cada uno de sus procesos, incluso aquellos relacionados con situaciones difíciles. Pero, tras haber puesto punto final a su relación de años con la madre de su hija, ¿se considera una persona feliz?

A pregunta expresa sobre este aspecto tan personal, Mauricio no tuvo reparo en responder, dando muestra de la madurez con la que asume cada uno de sus días, más allá de las complicaciones que puedan surgir en determinados momentos, situaciones que también ha aprendido a valorar. “La verdad es que sí (soy feliz) … yo creo que a parte la felicidad no quiere decir que estés en un constante contento todo el tiempo, constantemente, la felicidad también viene con procesos y momentos difíciles que uno tiene que surfear, que no tienen que ver con estar contentos, sino con estar pleno y en paz como contigo y con tu vida y con las decisiones que vas tomando…”, dijo en entrevista para el programa televisivo Ventaneando.

Tras estas palabras, el intérprete reafirmó su sentir, dejando clara la firme lección que hoy lo mantiene motivado a salir adelante. “Hay decisiones difíciles, más sencillas, hay de todo en la vida, pero si lo vemos desde ahí sí me considero una persona feliz, también desde el momento en el que yo desde hace varios años vivo mi día, vivo mi presente, vivo mi proceso…”, agregó el actor a la emisión antes citada. “Me gustan los procesos, no fijarme en el resultado sino a donde quiero llegar, sino más bien disfrutarme el viaje, porque hoy estoy y no sé si mañana voy a estar…”, aseguró.

Durante la charla, Mauricio abrió su corazón sobre otra reflexión, precisamente ligada al hecho de vivir el presente, por lo que ahora tiene claro lo que le gustaría si llegara a un determinado momento de su vida. “Si yo tuviera que vivir mis últimos días los viviría con mis dos hijas y con mis perros en la naturaleza, disfrutando el aire, disfrutando el paisaje…”, comentó. A la par de la estabilidad emocional que hoy refleja, el intérprete atraviesa por un instante de éxito profesional, otra de las facetas que le ha permitido mantenerse concentrado, tras el reciente estreno de la serie televisiva en la que participa, R.

Y no podía ser mejor, pues la relación que mantiene con Aislinn es de entera cordialidad, forjando un lazo de estrecha amistad en el que su mayor prioridad es brindar amor y cuidados a su pequeña Kailani. Basta con ver las muestras de cariño que ambos han compartido, como la pasada celebración del Día de las Madres, fecha en que Mauricio además de felicitar a la actriz celebró con ella, posando los tres para una fotografía que ha pasado a formar parte del álbum de los recuerdos.

