Rafa Sarmiento sobre el regreso de su hijo Iñaki a terapia: ‘Es hora de despegar de nuevo’

Convirtiendo el amor que le tiene, en notas musicales, Rafa Sarmiento le preparó un detalle muy especial a su hijo Iñaki quien, como el resto de los niños en Madrid que viven con Trastorno del Espectro Autista o alguna otra variante, tuvo que suspender sus terapias presenciales durante este confinamiento. Con una versión muy sentida del tema Rocket Brothers, de Kashmir, el periodista organizó un videoclip en el que él y varios amigos hicieron un cover de esta canción que le dedicó al pequeño quien, próximamente, podrá retomar sus terapias para tratar el Trastorno Específico del Lenguaje que le fue diagnosticado en México, hace casi un año.

Con un emotivo clip, donde lo vemos mostrando su talento con el bajo, Rafa dedicó un lindo mensaje a su hijo y a todos los pequeños que durante esta contingencia tuvieron que salir contadas veces a realizar paseos que, en su caso, son necesarios: “Han pasado 74 días en los que Iñaki y miles de niños con Trastorno del Espectro Autista y otros trastornos del neurodesarrollo que requieren terapias, no las han podido tomar por la emergencia sanitaria. Dejar la terapia a veces implica retroceso. A las familias, y en especial a los niños que están por fin por regresar a terapias, para tener una vida mejor, esta canción. Es hora de despegar de nuevo chicos”, escribió.

Sarmiento continuó dedicándole una especial línea a su chico quien se mostró muy valiente durante todos estos días: “Vuela alto Iñaki, tan alto como puedas. Estaremos siempre detrás de ti”. Rafa también aprovechó para agradecer a su “banda” que, gracias a la tecnología, pudo unir talento desde Lisboa, Madrid y Monterrey: “Amigos queridos en los que me recargo y han todo llevadero. Gracias infinitas”. El periodista también agradeció al autor de la canción: “Y gracias a Kashmir por el rolón que me rompe el corazón y que hoy les robo para regalársela a Iñaki”.

El clip provocó la reacción de más de 13 mil seguidores de Sarmiento, entre ellos, Jimena Pérez, la orgullosa mamá de Iñaki, quien retomó el video y lo publicó en su cuenta, donde agregó: “Gracias Rafa Sarmiento por este enorme detalle y a Iker, el mejor hermano mayor del mundo; gracias amigos, familia por ese apoyo, ese amor inmenso que nos une y nos hace fuertes”. Atala Sarmiento, hermana de Rafa, también reaccionó a la canción y escribió, refiriéndose a Iñaki: “¡Ay, mi niño sabio y mágico!”.

Aunque durante este confinamiento Iñaki (como el resto de los niños con algún trastorno del neurodesarrollo) tenía permitido dar un paseo en compañía de uno de sus papás, Rafa denunció que fueron víctimas de ataques en la calle: “Yo llevo una inmensa camiseta que dice Autismo, la tuve que hacer yo (...) Recibí reclamos hasta de una adolescente que me gritó ‘¡Oiga no! Eso no se vale eh’. El 19-M @Sanidadgob dictó una instrucción para que los niños con TEA y otros trastornos pudieran dar un paseo con un padre o tutor”, publicó en abril pasado.