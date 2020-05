Tan amigas como siempre: Inés Gómez Mont y Galilea Montijo desmienten distanciamiento

Sí están alejadas, pero únicamente de forma física. Como muchas amigas en este confinamiento, Inés Gómez Mont y Galilea Montijo realizaron un Instagram Live para compartir una charla con sus seguidores, con quienes bromearon sobre el rumor de su supuesto distanciamiento. Con humor, las comadres reconocieron que sí pusieron tierra de por medio, pero solo por la cuarentena, ya que Inés se encuentra en Estados Unidos, mientras Galilea está en la Ciudad de México, donde continúa con su trabajo en el programa Hoy. Las conductoras dejaron claro que su amistad continúa intacta y que, con regularidad, realizan divertidas reuniones a través de videollamadas.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Fue Galilea quien abordó el tema y echó por tierra los señalamientos, no sin antes, expresarle su cariño a Gómez Mont, quien respondió divertida: “Ya volví a respirar, es que no sabes la angustia que me entró cuando me mandaron eso, dije ‘¿ya no me quiere mi comadre?, ¿ya no me habla mi comadre?’”. También dijo que frecuentemente realizan enlaces: “Lo que la gente no sabe es cuantas veces hacemos FaceTime y hasta nuestras agüitas de jamaica hemos tomado”.

VER GALERÍA

Galilea dejó claro que, el hecho de que no las vean juntas, quiere decir que existan problemas entre ellas: “Te digo que la gente no sabe, yo creo, porque dicen: ‘son vecinas y no las hemos visto juntas’, la última vez que te vi fue cuando Inesita me metió a Tik Tok”. La tapatía se refiera a mediados de febrero, cuando debutó en la red social, al lado de su comadre, con quien protagonizó un divertido video dirigido por Inesita.

Gracias a esta aclaración sabemos que Inés y su familia están pasando el confinamiento en Estados Unidos y no en la Ciudad de México, como algunos pensaban. Desde hace un tiempo, las conductoras no sólo comparten profesión, también calle, pues viven muy cerca, según comentó en 2019 Gómez Mont en una entrevista para Primer Impacto, donde habló de cómo nació su amistad con Montijo: “Hoy somos vecinas, comadres, mejores amigas y cómplices”, reveló.

VER GALERÍA