¿Qué dice el público? Sarah Kohan revela por qué siente que espera una niña

Rodeada por el amor de su esposo, Javier Hernández, y de su hijo Noah, Sarah Kohan están disfrutando al máximo de su segundo embarazo. Dándole un toque de misterio a su feliz estado, la influencer australiana todavía no conoce el sexo de su bebé, pero compartió con sus seguidores en Instagram que tiene una fuerte corazonada de que el próximo integrante de la familia será una niña. En medio de la cuarentena, la esposa del futbolista protagonizó un posado de fotos presumiendo su baby bump.

Como buena influencer, la australiana compartió en Instagram varias de las imágenes para las que posó donde, por primera ocasión, deja ver su pancita en todo su esplendor. La esposa de El Chicharito acompañó estas instantáneas de un texto donde dio a conocer que, guiada por los síntomas que ha sentido, tiene una corazonada de su primogénito tendrá una hermanita: “Tengo un fuerte sentimiento de que es una niña, porque este embarazo ha sido muy diferente al de Noah”, escribió como descripción del álbum.

En esta publicación, Sarah también agregó la frase: “Esta pancita por fin reventó bien”, haciendo alusión a cómo su cuerpo se ha transformado con este segundo embarazo, que la tiene feliz. La australiana abrió con este post todo un debate sobre qué es lo que piensan sus seguidores, “Qué piensan, ¿niña o niño?”, escribió al final de su mensaje que provocó la reacción de varios de sus seguidores, entre ellos, El Chicharito quien le dejó una llama.

Sarah también posó para otro par de fotos en las que sorprendió luciendo unos anteojos, accesorio, que no sabíamos que necesitaba. Según explicó, debido a que se encuentra entre los grupos vulnerables en esta contingencia, le recomendaron no usa sus lentes de contacto durante el confinamiento: “No se permite la utilización de contactos durante la cuarentena, por lo que, es así”, escribió en el post donde también reveló que uno de los juegos favoritos de Noah es quitarle los lentes y jugar con ellos.

Aunque ahora la influencer siente que podría ser una niña, al inicio de su embarazo, reconoció que no tenía preferencia por el sexo de su bebé. “No importa, no tengo preferencia, siempre y cuando esté saludable. Siempre quise un niño y ya tuve a Noah, así que ahora realmente no me importa”, escribió en una de sus historia de Instagram hace un par de meses, poco después de anunciar su embarazo.