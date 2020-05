¡Qué besazo! Alejandro Fernández Jr y su novia derrochan amor frente al mar

Alejandro Fernández Jr está enamorado y se le nota. Demostrando que su amor con Alexia Hernández es a prueba de todo, el cantante y la tapatía han tenido la oportunidad de pasar juntos esta cuarentena, donde el romanticismo ha sido el hilo conductor. Además de la compañía de su papá, Alejandro Fernández, y de sus cuatro hermanos menores (Camila, América, Valentina y Emiliano), Alex cuenta con la presencia de su novia en este confinamiento, que están pasando, en el “refugio” familiar, ubicado en Puerto Vallarta, desde donde han captado las fotos más especiales de esta temporada en la que permanecen en casa.

En medio del éxito que ha tenido el lanzamiento de su nuevo sencillo, El tiempo no perdona, Alex Jr compartió una foto en la que posó como nunca al lado de su novia. Echando mano de la espectacular vista con la que cuenta la casa de El Potrillo, Alex y Alexia fueron captados fundidos en un romántico beso, mientras tomaban el sol, en uno de los originales camastros con los que cuenta la propiedad. El joven eligió una frase de la legendaria canción de su abuelo, don Vicente Fernández, Volver, Volver, para acompañar esta instantánea: “Este amor apasionado, anda todo alborotado”, escribió.

Aunque Alex se ha mantenido muy activo en redes sociales durante este confinamiento, no había revelado que estaba en compañía de su novia; hasta la semana pasada, cuando durante una entrevista con Ventaneando, la silueta de Alexia fue vista por el reportero, quien le preguntó al cantante con quién estaba: “Aquí anda mi mánager, ¡Asómate!”, dijo Alex refiriéndose a su novia, quien apareció a cuadro.

Como buen Fernández, Alex ha explotado su talento en esta cuarentena y no se ha mantenido quito; entre el lanzamiento de su nueva canción y las entrevistas promocionales no ha parado, pero, por fortuna, encontró en su novia Alexia a su mejor aliada, en cuestión de logística: “Es mi novia, pero es la que ahorita me hace todo, me organiza las entrevistas, es que yo no le entiendo mucho a esto del Zoom, a estas cosas yo la verdad no le sé muy bien, pero ella es la que me pone todo listo”, comentó en esta charla para el programa de Pati Chapoy.

Alejandro Fernández Jr y Alexia Hernández comenzaron su relación en 2012; al principio, los jóvenes apostaron por un romance alejado de los reflectores, hasta 2015, cuando el cantante presentó a su novia durante el lanzamiento musical de su hermana, Camila Fernández. Una vez que el mundo supo que su corazón tenía dueña, Alejandro se ha dado vuelo presumiendo en redes la linda relación que tiene con la joven tapatía, quien ya es considerada por el resto de la familia, como una Fernández.