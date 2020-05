Qué hizo que Ana Brenda Contreras rompiera en llanto en su nuevo video

La reciente entrega que Ana Brenda Conteras hizo a sus fans, a través de su canal de YouTube, ha sido quizá una de las más personales. Como pocas veces, compartió un aspecto muy privado de su historia y tocó fibras tan sensibles que al evocar algunos recuerdos no pudo contener el llanto. Sin embargo, la actriz dio muestra de la plena madurez con la que hoy se dirige, orgullosa de sus logros pero muy honesta al hablar sobre el impacto de algunas sus decisiones en determinados ámbitos de su vida, como en el familiar.

Con el corazón en la mano, Ana Brenda relató cómo fue dar sus primeros pasos en la conquista de su sueño por convertirse en una estrella, algo que no resultó sencillo y que incluso le mereció la crítica de algunas personas cuando tuvo que regresar a su pueblo, en Tamaulipas, tras el fracaso del grupo pop en el que incursionó allá por el 2002. “El proyecto no tuvo el éxito que se esperaba. Salimos de este encierro, creíamos que nuestra vida iba a cambiar y de repente empezamos a ver como que todas estas cosas que estaban relacionadas y con las cuales iban a producir el disco no se estaban poniendo de acuerdo…Todas nos regresamos a nuestras casas, obviamente yo regresé a Río Bravo, Tamaulipas, a mi pueblo y pues claro que me enfrenté con muchísimas cosas muy duras, muchas cosas que se hablaban, mucha gente de mi edad burlándose…”, recordó.

Pero más allá de eso, la intérprete de 33 años se llenó de fuerzas para seguir adelante, tanto así que las críticas negativas la motivaron a no darse por vencida. “Pero al mismo tiempo eso me dio muchísima fuerza, me picaron la cresta y yo dije ‘pues ahora voy y lo hago’”, contó durante el revelador clip, que publicó bajo el título de ¿Cómo empecé mi carrera?, y que ha recibido miles de “me gusta” por parte de sus fanáticos, quienes además no ha parado de enviarle un sinfín de comentarios con buenos deseos.

La protagonista de telenovelas como Por Amar Sin Ley no pudo contener el llanto al hablar de los sacrificios que tuvo que hacer en un inicio, cuando tomó la decisión de irse de casa a pesar de la opinión de sus padres. “Le hice huelga de hambre a mis papás, les dije ‘no voy a comer si no me dejan irme a la Ciudad de México’ y hoy entiendo y sí me da un poco de sentimiento. Tenía poquito miedo de hablar de todas estas cosas porque son recuerdos empolvados de toda la vida…”, dijo visiblemente conmovida.

Lo cierto es que Ana Brenda ha reflexionado a profundidad sobre todos estos cambios a los que se ha enfrentado, y aunque sus padres nunca la dejaron sola, asegura que este instante los entiende más que nunca, pues ellos dieron todo por verla felizmente realizada, algo que finalmente consiguió. “Entiendo muchísimo a mis papás, y lo agradezco mucho que no debe ser fácil haber dejado ir a una hija a los 15 años a una ciudad y aun medio tan complicado, del cual se hablaban cosas bastante duras. Es algo que voy a agradecer toda la vida, y no se crean, las decisiones que tomamos tienen consecuencias, a veces también me he culpado muchas veces y he dicho ‘yo quise hacer lo que yo quería en la vida y hay gente que ya no está hoy por hoy y pude haber pasado más tiempo con ellos…”, contó.

