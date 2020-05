José Eduardo reconoce que le fue infiel a su exnovia: ‘No me siento orgulloso’ El actor aclaró que éste no fue el motivo por el que terminó su relación, de cinco años y medio, con Bárbara Escalante

El confinamiento se ha convertido en una especie de confesionario para José Eduardo Derbez quien, a través de su canal de Youtube, se ha sincerado con sus invitados a quienes les ha contado cosas de las que jamás había hablado en público. La última gran revelación se la hizo a su amigo, el actor Diego de Erice con quien jugó Verdad o un shot, dinámica en la que, de no querer responder la pregunta del otro, debían tomar de la bebida que cada uno tenía para esta actividad, en la que, el amigo de José Eduardo, lo puso en aprietos, al punto de confesar que le fue infiel a su exnovia, Bárbara Escalante, con quien sostuvo una relación de más de cinco años.

Después de revelar que tuvo algunos roces con Cristian de la Fuente, cuando se conocieron, José Eduardo continuó respondiendo los cuestionamientos que cada vez subían de tono: “Amigo, última pregunta que yo te voy a hacer, porque está pesada, está fuerte. Ahora sí contesta con la verdad”, le comentó De Erice anunciando un poco de qué iba el cuestionamiento: “Yo no conozco muchas de tus relaciones, en realidad, solo conozco una, porque duraste muchísimo tiempo, ¿cuánto duraste con tu ex?”, le preguntó, a lo que José Eduardo respondió sin pensar: “Cinco años y medio”.

Ya con el contexto de la situación, De Erice dijo: “Mi pregunta en concreto es: En cinco años y medio de tu relación, ¿fuiste infiel alguna vez? Después de digerir la pregunta, José Eduardo respondió sincero: “Sí, sí y no me siento orgulloso”. Aunque lo admitió, quiso aclarar que ese no fue el motivo por el que terminó su relación: “No, no cortamos por eso”, tras la revelación, el actor dejó claro que su exnovia ya encontró el amor: “Pero ella ya hasta anda con otro, ¿yo qué?”.

Aunque José Eduardo se limitó a responder si había o no sido infiel, más adelante, dejó entrever que Boris, su mini pig, pudo ser la posible causa de su ruptura con Escalante: “Yo que corté a la anterior por lo de la mascota, mira terminé gastando mucha lana, me demanda mucha atención, quiere amor, duerme conmigo, les regreso al puerco”, comentó entre risas, mientras hablaban de lo entregados que están a sus compañeros de cuarentena: sus mascotas.

