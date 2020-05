Anel Noreña y la razón por la que no está de acuerdo con que su nieto se llame José Patricio

El nacimiento de su primer nieto varón llenó de felicidad el corazón de Anel Noreña, quien espera ansiosa por conocer al bebé, mientras permanece confinada en casa debido a la pandemia de coronavirus. Sin embargo, eso no le ha impedido a la orgullosa abuela pronunciarse a través de los medios por un detalle que de primera instancia llamó su atención, pues al enterarse de que el niño fue nombrado José Patricio, no estuvo del todo de acuerdo. Lo cierto es que más allá de esto, la actriz celebra que todo haya resultado de maravilla para su hija Marysol, que apenas hace un par de días presentó a su “principito” en las redes sociales.

Al ser cuestionada sobre si cree que su nieto pueda heredar el talento de su abuelo, José José, la exmodelo fijó su postura, haciendo hincapié en la importancia de que se le permita al pequeñito demostrar con el tiempo su propia vocación antes de hacer alguna conjetura. “No creo que sea lo mejor que le pueda pasar al niño. Yo me esperaría, a ver qué es lo que trae por sí mismo, no porque le adjudiquen un nombre, ¿no?”, dijo de lo más sincera durante una entrevista telefónica concedida al programa televisivo Sale El Sol.

Eso sí, durante la charla ahondó en sus opiniones, manifestando la firme razón por la cual cree que el nombre del bebé tuvo que haber sido simplemente Patricio. “Estoy viendo que José Patricio, pero habían quedado que nada más Patricio, precisamente para no echar carga sobre un angelito que no sabes qué le va a gustar. Yo creo que es como que mucho echarle al niño como su abuelito, si es así pues qué padre, no te digo que no…”, agregó, para admitir que fue a través de una publicación que pudo tener claro el nombre elegido por los papás.

En ese mismo espacio, Anel dijo sentirse muy agradecida, pues a pesar de que la llegada del bebé ocurrió en medio de la pandemia, -algo que preocupó a la familia desde el primer instante-, finalmente todo salió como se había planeado. “Se tuvieron que aguantar el miedo porque ¿qué haces? Si el muchacho venía para cesárea porque fue, me dice Mary, que programada… fue la semana del pico (de contagios de COVID-19), lo que eso quiera decir y gracias a Dios todo perfecto…”, afirmó Anel, quien se ha mostrado muy optimista a lo largo de estos días.

Por ahora, Anel espera la llegada del día en que pueda volver a encontrarse con los suyos, especialmente con el bebé, aunque admite que guarda consigo un detalle muy especial que le permite recordar a diario el gran amor que tiene por el nuevo integrante de la familia. “Con la alegría y con la tristeza de no poderlo cargar, de no podérmelo comer a besos, a él, a Elenita, a mi yerno. Todavía no lo conozco en persona, pero tengo su foto… todavía no nos ponemos de acuerdo para hacer una videollamada…”, contó.

