Andrea Legarreta se ríe de los rumores sobre los XV años de Mía: ‘Ni fiesta iba a haber’

El pasado 22 de abril Mía Rubín, hija mayor de Andrea Legarreta y Erik Rubín, celebró sus 15 años edad en una íntima fiesta que sus papás le organizaron en casa. Aunque la joven tenía planeado realizar un viaje familiar para festejar esta fecha, la contingencia sanitaria impidió que esto sucediera; sin embargo, Legarreta y Rubín no permitieron que su cumpleaños pasara desapercibido y la consintieron con una celebración para cuatro, en la que incluso bailó el vals al lado de su papá.

Aunque Andrea Legarreta hizo partícipes a todos sus seguidores del festejo de Mía y, a finales de 2019, la joven reveló que no quería fiesta de XV, esta mañana, la conductora del programa Hoy habló del rumor que varios medios publicaron, en el que se aseguraba, había perdido una gran cantidad de dinero en una supuesta celebración que preparaba para su primogénita: “Es que hay que llenar espacios, yo creo que como ahorita no hay shows y no hay espectáculos”, comentó entre risas.

Mientras intercambiaba con Raúl Araiza algunos de los titulares que los medios han escrito sobre ella, Andrea aprovechó para aclarar el tema de la supuesta fiesta de lujo: “El otro día dijeron que yo había perdido, imagínate yo que hago muchísimas fiestas, que había perdido 500 mil pesos de la fiesta de Mía de XV años; que ni fiesta iba a haber, no iba a haber fiesta, bueno, pues así les encanta, ustedes nada más no les crean”, acotó.

Entre risas, Andrea admitió que no es fanática de organizar celebraciones y, mucho menos, una con ese valor, así que echó por tierra ese señalamiento: “Imagínate yo una fiesta de 500 mil pesos, si a duras penas hago fiestas”, finalizó. Aunque la celebración que Mía tuvo en casa no requirió de un gran prepuesto, sí contó con lo más valioso: su familia. Para ese inolvidable día, la joven disfrutó de una cena echa en casa y lució un estiloso vestido de Latingal, obsequio de Galilea Montijo.

