La profunda confesión de Eugenio Derbez a su hija Aislinn: 'Eres lo mejor que no quería que me pasara' El comediante y productor de cine habló de cómo fue enfrentarse a la paternidad a sus 23 años de edad

A través de varios episodios de su podcast, La Magia del Caos, Aislinn Derbez ha compartido su sentir sobre diversos aspectos que han sido trascendentales en su vida. Sin embargo, podría decirse que su reciente entrega es quizá una de las más especiales, pues contó con la presencia de un entrañable invitado, su padre, Eugenio Derbez. Para sorpresa de los escuchas, la charla inició con diversas reflexiones sobre la paternidad, un tema que conmovió desde lo más profundo al comediante, que además de hacer una de las confesiones más personales a su hija, relató cómo vivió aquel día en que, por primera vez, y teniendo tan solo 23 años, supo que un bebé venía en camino.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

“Tú tenías un trauma de que ser papá era lo peor que te podía pasar, seamos honestos, entonces con ese trauma en ti de decir, ‘no, yo no quiero tener hijos’, porque además según yo, me has contado que tú no querías tener un solo hijo en tu vida, qué fue para ti decir ‘estoy embarazado, esta mujer está embarazada, no quiero ser papá y ahora qué hago’…”, preguntó Aislinn a lo largo de los primeros minutos de esta íntima conversación, en donde padre e hija dieron muestra de la gran complicidad que los une.

A corazón abierto, Eugenio evocó aquellos días en que su vida cambió para siempre, pues en un principio creyó que con la paternidad sus anhelos también se habían esfumado. “Sí fue un shock, debo confesarte que al principio yo tenía como muchos sueños que alcanzar, muchas metas que lograr y como que la paternidad de repente no estaba mucho en mis planes, entonces cuando recibo la noticia la primera reacción que tuve fue de shock, mi primera impresión fue ‘adiós mi carrera, ya no voy a poder lograr mis sueños, voy a tener que ponerme a trabajar, ya no voy a poder seguir estudiando’, fue como, ‘hasta aquí llegaron tus sueños’… fue un shock de negación…”, reveló.

VER GALERÍA

Sin embargo con la llegada de Aislinn, el productor de cine vivió uno de los cambios de mentalidad más radicales a los que se ha enfrentado, así lo dijo durante la plática, en la que enteramente conmovido, aprovechó para hacer una sentida confesión a la mayor de sus hijos. “En cuanto llegaste todo cambió… de hecho, en mi película No se Aceptan Devoluciones, la frase que viene acompañada con el título de ‘eres lo mejor que no quería que me pasara’, esa frase es mía y esa frase la hice basada en ti… pues eso, fuiste lo mejor que no quería que me pasara y hasta la fecha sigues siendo lo mejor que no quería que me pasara…”.

Tras estas profundas palabras, Aislinn recordó que pese a que su madre en varias ocasiones le compartió que Eugenio deseaba estar libre del compromiso de la paternidad, ella se mostró empática desde niña, respetando siempre la manera de pensar de su progenitor. Y claro, Eugenio respondió a este cariñoso gesto con la mejor definición de su faceta como papá, agradeciendo a su hija por las grandes enseñanzas a lo largo de todo este tiempo. “La paternidad o la maternidad es la cosa más maravillosa del mundo…los hijos son los mejores maestros que puedes tener en la vida… tú llegaste a mi vida a enseñarme una cantidad de cosas, y abrirme una cantidad de puertas y oportunidades, has sido mi maestra más grande que he tenido en la vida…”.

VER GALERÍA