¿Qué respondió Danna Paola al ser cuestionada por Sebastián Yatra? La cantante se sinceró con sus fans durante una charla en vivo, donde no pararon de preguntarle sobre su supuesto romance con el colombiano

En los último días Danna Paola ha sido de las celebridades más mencionadas en los medios de comunicación; primero, por la confirmación de su salida en la serie Élite; luego, por el estreno del videoclip de su nuevo tema, Contigo, donde la actriz contó con el apoyo de varios de sus amigos famosos como Sebastián Yatra, otro de los motivos por los que acaparó los titulares. Resulta que después de que el colombiano y su exnovia, Tini Stoessel, anunciaron que habían terminado, el nombre de Danna Paola surgió en medio de esta ruptura, pero ¿cuál fue la razón? Todo comenzó en abril pasado, cuando la cantante compartió en Instagram un clip mientras realizaba una videollamada con el intérprete de Un Año, de inmediato, los fans comenzaron a notar la interacción entre los cantantes a través de este medio.

Si bien una amistad y varios likes no comprueban nada, los rumores que los relacionan sentimentalmente cobraron fuerza, luego de que Danna publicó un video anunciando el lanzamiento de un challenge en torno a su tema Contigo. A los fans de la cantante les llamó mucho la atención que siempre que convoca a sus amigos famosos etiqueta, en primer lugar, al colombiano: “¿Por qué siempre primero a Yatra, Danna?”, le escribieron varios seguidores.

En medio de la ola de especulaciones, hace unas horas, Danna Paola realizó un Instagram Live, con motivo del estreno del videoclip donde, obviamente, la cuestionaron sobre Yatra y aunque intentó evadir las preguntas y comentarios, después de varios, entre risas nerviosas, respondió: “Esto está muy complicado, yo no debí haber hecho este live”, comentó después de ver que la mayoría de las preguntas que le enviaban eran referentes a ese tema.

Aunque en ningún momento Danna leyó preguntas como “¿Te gusta Sebastián Yatra?”, en voz alta, cada que en la pantalla aparecía el nombre el colombiano, la cantante hacía gestos que reflejaban el nerviosismo que le estaban provocando sus seguidores, al insistir sobre su supuesta relación con el cantante, con quien tiene una amistad desde hace un tiempo. Si bien Danna no es de las artistas que suelen prestar atención a los rumores, hace un par de días, cuando fue señalada como la supuesta tercera en discordia en la relación de Yatra, se limitó a compartir clip de Lucrecia (su personaje de Élite) diciendo: “¿Me hablas a mí? ¡Qué dilema! Yo en este conflicto soy como Suiza, un país bello, rico y no me meto en las guerras de nadie”, publicó al lado de la palabra “Básicamente”, ¿será que fue su manera de deslindarse?

