Pato Borghetti revela por qué continúa con los mismos cuidados tras recuperarse del Covid-19

Fua a principios de abril pasado cuando Odalys Ramírez y Pato Borghetti superaron al Covid-19, luego de pasar una cuarentena de casi un mes en aislamiento. Tras dar negativo a la prueba y comprobar que estaban recuperados, continuaron en confinamiento hasta que les entregaron una segunda prueba que confirmaba la noticia; fue en ese momento, que se reincorporaron al trabajo. Debido a que es un virus del que poco se sabe, el conductor de Venga la Alegría, admitió que, tanto él como su prometida, siguen aplicando las medidas sanitarias para evitar contagios.

El argentino aseguró que, en casa, continúan realizando los protocolos indicados por las autoridades de salud: “Te voy a ser muy honesto, todavía no se define bien el tema de la inmunidad, nos estamos comportando como si no fuéramos inmunes, estamos teniendo exactamente los mismos cuidados para con nuestra salud, como para la del prójimo, sea nuestra familia, compañera de trabajo y demás personas”, reveló en entrevista para Ventaneando.

Pato también habló de la posibilidad de donar plasma, ya que hace unos días comenzó una campaña que intenta convocar a ciudadanos recuperados a que donen sangre para investigaciones sobre la enfermedad: “Yo ya estoy registrado para donar plasma (…) aquí en la Ciudad de México, en La Raza, están haciendo este protocolo para la donación de plasma, ya me registré, estoy ahora en espera de una llamada de unos investigadores, nada más para comprobar si soy candidato. Me van a pedir el test positivo y los dos test negativos; es un tiempo de creo que 15 días”, comentó.

Aunque Odalys está en la misma disposición de contribuir a la investigación de este virus, el conductor no tiene muy claro si ella es candidata: “Lamentablemente no sé si a ella la dejen donar por su peso, los dos estamos en la voluntad de ayudar y de donar, no sé si a ella se lo permitan, pero bueno, vamos a hacer todo lo posible porque sí”, explicó.

Borghetti recordó los duros momentos que vivió la familia, luego de conocer que él y Odalys tenían coronavirus: “Ha sido difícil, sobre todo cuando recién nos enteramos que estábamos con el Covid, tuvimos que automáticamente marcar una distancia, un aislamiento, incluso, mi mujer y yo tuvimos que estar en cuartos separados, porque la carga viral de cada uno es diferente”, finalizó.