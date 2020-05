Pablo Lyle y los probables escenarios a los que se podría enfrentar en próximos meses

El futuro legal de Pablo Lyle permanece en incertidumbre, tras la negativa por parte de la Corte del recurso de defensa propia, con el que el actor intenta demostrar su inocencia. Y es que ha pasado más de un año desde aquel altercado vial que dio un giro a su vida, a raíz de cual falleció un hombre de 63 años, situación por la que fue acusado de homicidio involuntario, lo que además determinó su arresto domiciliario en la ciudad de Miami. A la par de estos acontecimientos, su siguiente audiencia ha sido pospuesta debido a la pandemia de coronavirus, aunque las preguntas en torno a lo que sucederá continúan entre quienes han seguido de cerca su caso.

Ante este panorama, la experta legal, Sandra Hoyos explicó en entrevista para el programa televisivo Ventaneando cuál sería el procedimiento de los abogados del actor, quienes han dicho que no se quedarán de brazos cruzados frente a las actuales decisiones de la Corte. “En estos momentos todavía es posible que esta decisión de apelaciones lo intenten apelar a otra Corte de un nivel más alto, que ya sería la Corte Suprema del estado de la Florida. De no tomar esa apelación el caso regresa a la Corte criminal, donde él está enfrentado un juicio final que se anticipa pueda tomar lugar en algún momento a finales de este año y lo más probable es que se demore hasta el año 2021…”, comentó para la emisión de espectáculos.

Entre otras cosas, detalló las razones por las cuales al protagonista de Mirreyes vs Godínez le han negado la inmunidad, pues ante todo sus defensores tratan de evitar que su cliente llegue a un juicio. “El Stand Your Ground tiene unos requisitos bien específicos, donde uno tiene que comprobar las evidencias, los testimonios tienen que comprobar que realmente fue en defensa propia. Lo que dice la Corte de Apelación en un breve párrafo es que desafortunadamente ellos no pudieron comprobarlo, y en base a esa inhabilidad de comprobarlo con evidencias contundentes, él no tiene derecho a esa inmunidad…”.

Para ser puntual, la abogada Hoyos planteó un posible escenario al que tendrá que enfrentarse el actor, en caso de que su defensa no consiga aplicar el Stand Your Ground para demostrar su inocencia. “El final de Pablo Lyle es que el caso lo va a tener que determinar un jurado, ¿qué puede hacer el jurado? No sabemos. Cuando uno ya llega al momento del jurado son muchos factores que influyen esa decisión final, hay que esperar a ver quiénes son las personas que componen el jurado, cuál es su nivel educativo, qué sabemos de ellos…”, afirmó.

De hecho, la penalista hizo hincapié en lo complejo que podría resultar para Pablo que su caso llegue a esas instancias, pues existen muchas variantes que determinan el rumbo de una resolución. “Cuando hay un jurado hasta cierto punto es como una lotería porque no todas las personas van a pensar igual, no todas las personas van a considerar las evidencias igual, entonces yo no creo que es caso perdido, pero tampoco es caso ganado, mucho va a depender de cómo se escoja ese jurado. Ahora tienen que determinar, es culpable, o no es culpable, y tiene que pasar el juicio entero, que es lo que estaban tratando de evitar, llegar a ese punto donde hay jurado, un juicio que determina su futuro…”, dijo para Ventaneando en entrevista desde Miami.

