Zuria Vega cuenta cómo es su relación con la hija mayor de su esposo, Alberto Guerra

A lo largo de los años, Zuria Vega y Alberto Guerra han consolidado un matrimonio basado en el cariño, felices y entregados de lleno a su faceta como papás de Lúa y Luka. Lo cierto es que esta historia no sería la misma sin la presencia de una persona muy especial en sus vidas, Penélope, la hija que el actor de origen cubano tuvo de su pasada relación sentimental hace casi dos décadas. Precisamente, la actriz ha abierto su corazón, como muy pocas veces, sobre este importante aspecto de su entorno familiar, reiterando el gran aprecio que tiene por la joven, quien además, asegura, es muy cercana a sus hermanitos.

De lo más sincera, Zuria dio detalles de la convivencia que mantiene con Pe, como la llama de cariño, y a quien define con las palabras más lindas. “Super buena, siempre ha sido súper buena (la relación). La conocí desde que era una niña, ahorita Pe va a cumplir 19 años…”, dijo la protagonista de telenovelas como Un Refugio Para el Amor durante una transmisión en vivo que realizó en Instagram. En ese espacio, también compartió detalles del apego que guardan Lúa y Luka con ella. “¿Saben quién tiene una relación súper preciosa? Pe y su hermana y su hermano también, pero está muy chiquito. Lúa adora a Pe, le dice ‘pez’…”, recordó.

Zuria además puso en alto el enorme respeto que tiene por su esposo, pues recuerda que cuando sus caminos lograron coincidir él ya se había convertido en orgulloso papá. “Claro, es una parte fundamental e importantísima en la vida de mi esposo, así lo conocí yo y es su hija y la hermana de mis hijos y así será siempre, y tenemos muy bonita relación…”, dijo a lo largo de la plática, en la que aprovechó para despejar más dudas en torno a los planes que tiene a futuro.

Por supuesto, no hubo quien no le preguntara si tiene deseos de volver a tener otro bebé, por lo que segura de sí misma no dudó en responder. “No, mi familia está completa. Los he disfrutado tanto cada etapa (a sus hijos), Alberto también y son ciclos, creo que hay que ceder ante los cambios y por fin, después de tres años y medio, estoy regresando a mí, no nada más físicamente…”, confesó en un instante de la transmisión.

Ante la insistencia de sus fans por saber más al respecto, la estrella reiteró su posición, asegurando que hoy vive feliz con la manera en que se ha planteado todo hasta el momento. “Si nos cayera uno de sorpresa (un hijo), lo tendría obviamente, pero no es el plan, no queremos más hijos. Ya son tres hijos porque Alberto ya tiene una niña más grande, Lúa y Luka y el perro, entonces ya, familia completa…”. Por otro lado, admitió sentirse nostálgica, pues con el reciente cumpleaños número uno de su bebé, está más que consciente de lo rápido que pasa el tiempo.

