Roberto Palazuelos sobre el incidente que vivió: 'Pude haber muerto'

Agradecido con Dios, así asume estos instantes Roberto Palazuelos, tras el difícil incidente por el que atravesó a raíz del incendio en uno de sus hoteles en Tulum, Quintana Roo. Tan sincero como suele ser en torno a diversos aspectos de su ámbito personal, el actor dio detalle de lo acontecido, admitiendo que incluso su vida y la del personal que lo apoya corrió peligro, aunque por fortuna la situación no pasó a mayores y tampoco hubo algún herido. Por ahora, no descarta emprender acciones legales, pues asegura que durante la emergencia, y debido a una desatención, el llamado a los bomberos se prolongó, algo que incrementó la tensión en el momento, mientras el fuego continuaba expandiéndose.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Tras el complicado episodio, Palazuelos no tuvo mejores palabras para definir cómo se encuentra ahora, enteramente agradecido por la gran oportunidad de salir avante en medio de esta situación que además puso en riesgo su patrimonio. “Hoy amanecí muy agradecido con Dios y con la vida, porque ayer recibí una muestra de protección de Dios enorme…”, dijo en entrevista para el programa televisivo De Primera Mano, para después relatar lo sucedido. “Estaba yo en uno de mis hoteles, en el Diamante K, y hubo una tormenta de rayos muy fuerte que provocó varios incendios en el municipio de Tulum. Primero yo vi caer dos rayos en las piedras frente a mí, y luego de repente como a los 10 minutos oí uno muy cerca en la parte de al lado. Resulta que un rayo le cayó a la cabaña de al lado de la mía, le cayó, la destruyó y la incendió toda…”, dijo.

El también empresario recordó los instantes de angustia posteriores, y la manera en la que fue apoyado por el personal de su hotel para ponerlo a salvo mientras todo parecía salir de control. “Yo sí estaba dentro de mi habitación, a mí me pegó el rayo a tres, cuatro metros. Entonces sí fue una bendición, pero luego este rayo inmediatamente incendió y deshizo la cabaña esa y se prendió otra al lado y estaba a punto de prenderse la mía, yo no me había dado cuenta y mi gente de seguridad llegó a gritarme, a sacarme y entre todos mis empleados empezaron a apagar el fuego, luego llegó protección civil, los bomberos…”.

VER GALERÍA

Para el protagonista de telenovelas, esta fue quizá una de las pruebas más difíciles a las que se haya enfrentado, pues el riesgo de una tragedia se hacía mayor conforme transcurría el tiempo, así lo explicó durante la charla. “Fueron fácil 45 minutos, muy fuertes, hubo un momento en que el fuego llegó casi a 25 metros y estaba a punto de agarrar una de las cabañas más grandes y de ahí se hubiera prendido todo el hotel. No salió nadie herido pero pudo haber habido un muerto, o pude haber muerto yo…”, agregó.

Lo cierto es que tras el incidente, el llamado ‘Diamante Negro’ no pretende quedarse de brazos cruzados, luego de que en medio de la emergencia, la comunicación con el personal que permite el acceso y salida a la zona no fue inmediata. “Yo creo que vamos también a emprender acciones legales ya contra la gente del Parque Nacional de Tulum, porque pusieron en riesgo mi vida, el tipo de la caseta no abría la puerta para poder ir a llamar a los bomberos porque no contestaban…”, contó. Por fortuna, todo se encuentra bajo control, así lo ha dicho Palazuelos, quien tiene todo preparado ante cualquier eventualidad. “El seguro ya está aquí, ya están los aseguradores, y una de las cosas que siempre te checa el seguro es que tengas extinguidores y que tengas recargas recientes, y pues aquí se ve cómo utilizamos los extinguidores…”, finalizó.

VER GALERÍA