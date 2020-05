Megan Fox protagoniza románticas escenas con el cantante con el que se le vincula

A sólo un día de que Brian Austin Green confirmara su separación de Megan Fox, la actriz provocó revuelo en redes sociales al compartir el videoclip Bloody Valentine, nuevo tema musical del cantante Machine Gun Kelly, con quien se le ha relacionado sentimentalmente en las últimas horas. Meghan utilizó su cuenta de Instagram para compartir el clip donde participó como modelo y en el que protagonizó románticas escenas al lado del cantante con quien, según reportes, es muy cercana.

Sin mayor explicación, Megan se limitó a publicar el video, de la misma forma que el cantante lo hizo. Aunque no acompañó este post de ningún texto en especial, los internautas comenzaron a dar por hecho lo que se venía rumorando, ¿será que sí son pareja? Si bien no existe confirmación de esta noticia, lo que sí dejan ver es la química que existe entre ellos, en este clip donde Meghan aparece en varias ocasiones cantando esta canción de amor.

“La simulación simplemente salió mal, pero eres lo mejor que he tenido”, reza la primera frase de este tema que es una clara declaración de amor. El estreno de este video provocó que Megan Fox reapareciera en Instagram, red social que no utilizaba desde inicios de marzo. Según reportes de algunos testigos dentro de la filmación, Megan y Gun Kelly se mostraron en todo momento cómplices y cercanos, pero muy profesionales.

Aunque Megan no ha hablado de su estado civil, en los últimos días, una publicación en Instagram de su todavía esposo levantó las primeras sospechas de una posible separación, situación que él confirmó en la más reciente emisión de su podcast titulado Context. Fue en este espacio donde habló de la separación con la actriz que, según dijo, ocurrió a finales de 2019, luego de que ella regresara de una filmación en Puerto Rico.

Brian dejó claro que en su decisión no tuvo nada que ver el cantante: “No quiero que la gente piense que ellos son los malos y yo la víctima ni nada de eso, porque no es así (…) Hemos tenido una relación maravillosa. Siempre la amaré. Y sé que ella siempre me amará y sé que, en lo que respecta a una familia, lo que hemos construido es realmente genial y realmente especial”, comentó el actor quien sostuvo una relación de más de 15 años con Fox.

Aunque Austin Green comentó que Megan le reveló que, por el momento, ella y Gun Kelly son buenos amigos, en las últimas horas, salieron a la luz unas imágenes de la actriz y el cantante en una salida a tomar un café, que despertaron todo tipo de especulaciones sobre este supuesto romance, ¿será que este clip sea la confirmación?, será el tiempo quien lo confirme.