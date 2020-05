Marimar Vega habla como nunca de la maternidad

Esta cuarentena nos ha dejado mucho material audiovisual generado por las celebridades, desde su hogar. A falta de entrevistas, varios famosos han abierto foros de discusión en Instagram Live donde, al lado de sus amigos, debaten sobre temas de los que normalmente no hablan en público. En ese sentido, esta semana, Marimar Vega y Rossana Nájera organizaron una plática donde hablaron de un tópico en el que las mujeres suelen ser muy cuestionadas: la maternidad. Más sinceras que nunca, las actrices expusieron las razones que las ha llevado a no tener hijos.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADA

Luego de que Nájera reconociera que ya tomó la decisión de no tener hijos, Marimar confesó que, en su caso, esa puerta no está del todo cerrada, pero todavía tiene muchas dudas. La actriz admitió que, debido a esta situación hace un año decidió congelar sus óvulos, proceso que vivió a la par del segundo embarazo de su hermana: “Exactamente cuando nació mi sobrino, Zuria me invita a su parto; justo antes yo había tomado la decisión de congelar mis óvulos (…) a mí, me pegó muchísimo el proceso porque justo se atravesó con el parto de Zuria y claro, al final es un duelo de creencias de lo que alabas. Por una parte, mi hermana pariendo, con su esposo, la familia feliz y yo ahí, como la tía tomado el video”, recordó.

VER GALERÍA

Aunque ya tiene esa opción, reconoció que después de realizar el tratamiento, las dudas surgieron de nuevo y todavía no se van: “Hice todo el proceso y me pegó horrible, porque hormonalmente es un horror; después empecé con que no, ya no quiero, ahorita estoy ahí, en el no quiero, no sé. Me cuesta, porque pasa el Día de las Madres y entra el cuestionamiento de, ¿será que nunca voy a poder experimentar ese amor que tanto dicen?”.

En esta plática, Marimar también confesó que, en su caso, la maternidad no fue algo que añoraba desde la niñez: “Yo recuerdo que nunca he estado clarísima en ser mamá; de hecho, al día de hoy, no sé si quiero, ya sé que tengo 36 años”, comentó haciendo referencia al reloj biológico. Aunque siempre experimentó estas dudas, contó que durante su matrimonio con Luis Ernesto Franco quedó embarazada aunque, lamentablemente, perdió al bebé.

VER GALERÍA

Por el momento, la actriz disfruta con su papel de tía de Lúa y Luka, hijos de Zuria Vega. Hace unas horas, utilizó su cuenta de Instagram para recordar aquel inolvidable día en que tuvo la oportunidad de presenciar el nacimiento del hijo de su hermana: “Hace un año, Zuria y Alberto me dieron la oportunidad de vivir este momento tan hermoso y ser la primera manita que tomó Luka. Ahora, a un año, me parece cada vez más hermoso. ¡Feliz cumple bebé guapo!”, escribió al lado del clip donde se ve a la actriz tomar la manita del entonces recién nacido.