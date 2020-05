Camila, hija de 'El Negro' Araiza, debuta en televisión ¡como maestra de yoga de su papá!

Aprovechando que está trabajando en casa, Raúl Araiza ha solicitado el apoyo de varios miembros de su familia, incluida su novia, María Amelia Aguilar, para realizar algunas cápsulas para el programa Hoy. Esta mañana, el conductor invitó a su hija mayor Camila, con quien organizó una clase de yoga en la que ella fungió como maestra. Dejando claro que el talento lo tiene en la sangre, la joven de 23 años de edad, dio lecciones de conducción marcando las pautas para que esta intervención en la emisión resultara un éxito.

Ataviados en sus looks más deportivos, Camila y Raúl Araiza comenzaron con esta clase de yoga que, para el conductor, fue todo un reto. Al inicio, la joven explicó algunas de las bondades de practicar esta disciplina: “Tiene muchos beneficios, para empezar, no nada más es para jóvenes, es como un mito, no tiene nada que ver con la elasticidad”, le comentó Camila a su papá quien se mostró temeroso de realizar las primeras posturas.

Debido a que su papá era un alumno principiante, preparó una lección muy básica en la que se enfocó en posturas muy sencillas: “Son buenos tips señora hermosa, en su casa los puede hacer”, comentó Raúl Araiza mientras su hija se mostraba muy concentrada guiando a su alumno con los ojos cerrado: “Relajo hombros, relajo cuello”, comentó. Como cualquier alumno en su primera clase, Raúl tuvo algunas dudas al sentir molestia en su cuerpo, fue en ese instante que su maestra lo instruyó a no concentrarse en eso: “No pienses tanto en los empeines, el dolor es opcional”, le dijo al conductor.

Camila le aconsejó que cuando sintiera tensión tratara de tranquilizarse: “si tú te estresas, el cuerpo se estresa”, le explicó la joven quien, en su cuenta de Instagram, comparte varias tips referentes al yoga. "Tienes mucho que trabajar", le confesó a su papá al finalizar la cápsula, que fue muy aplaudida por los compañeros de programa de Araiza, quienes no perdieron la oportunidad de resaltar la belleza de la hija de Raúl.

Camila es una apasionada de esta disciplina en la se ha adentrado más en esta cuarentena, donde ha echado mano de su conocimiento para encabezar algunas clases. Hace unos días durante una Instagram Live con una de sus amigas, la hija de Araiza reconoció que guiar una clase no es nada sencillo: “Sientes cómo que te desnudas, no es fácil. Desde ahí yo dije, ‘¡no manches!, como admiro a la gente que da clases, de lo que sea, porque es realmente abrirte ser vulnerable y que te escuchen”, explicó.