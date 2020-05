¿Reconciliación con sus compañeros de Ventaneando? Atala Sarmiento lo aclara

Lejos de México, Atala Sarmiento no ha estado exenta de ser objeto de algunos rumores, como el que surgió recientemente sobre la posibilidad de su regreso a TV Azteca, algo que desmintió de manera rotunda a través de un mensaje en redes sociales. A la par de esta circunstancia, se ha comentado que la periodista incluso ha retomado la comunicación con sus excompañeros de Ventaneando, luego que en días pasados colaborara en un espacio radiofónico en el que también participa Daniel Bisognio. Tan directa como suele ser, la periodista puso punto final a todas estas interrogantes, dejando claro que, por el momento, disfruta de su vida en Barcelona enteramente enfocada en nuevos proyectos.

A pregunta expresa sobre si ha reanudado la comunicación con los integrantes de la producción encabezada por Pati Chapoy, ella fue sincera, aunque sí reveló que mantiene el contacto con uno de ellos. “Yo no sé por qué les gusté para inventarme tanta cosa… no es verdad, yo no he tenido comunicación con ninguno de mis excompañeros, con el único que sí he hablado es con Pedrito Sola, con él sí…”, dijo en entrevista desde España para el programa de radio Todo Para la Mujer, zanjando de esta manera cualquier rumor sobre su persona.

Por supuesto, Atala reiteró su postura, pasando la página de una vez por todas a esta serie de dichos, incluidos aquellos en los que se aseguró que próximamente estaría de vuelta en la televisora para la que trabajó por muchos años. “No es verdad nada de lo que se está publicando, ni que me reconcilié con Daniel, ni que he hablado con él, ni que voy a regresar a La Voz, ni que voy a regresar a la pantalla chica, por ahora nada es verdad…”, aseguró.

Y ante la ola de comentarios que surgió de su colaboración en un programa de radio en el que trabaja Daniel, habló de cómo se dio esa situación, de la cual se habló en distintos medios a lo largo de los siguientes días. “Lo del radio que surgió con Daniel es porque yo escribo una columna para el periódico El Heraldo, y Sebastián de Villafranca, que es el responsable de la sección de espectáculos… un día habló conmigo y me dijo ‘oye me gustaría meter un audio tuyo, que sea una especie de opinión’, yo envié un audio… y pusieron el audio en ese programa en el que también trabaja Daniel, era un audio grabado y no hemos tenido comunicación para nada…”, afirmó.

Por ahora, Atala disfruta al máximo de su estancia en Barcelona junto a su esposo, David Ródenas, aunque admite que al inicio establecerse en España no fue sencillo. “Estoy muy tranquila, al principio fue complicado, en lo que llegaba mi mudanza… fue bastante desafiante, yo soy una persona muy estructurada y el hecho de vivir sin tus cosas, en un espacio vacío y esperando a ver qué va a pasar resultó un desafío muy fuerte para mí… afortunadamente aquí he tenido una red de apoyo muy bonita… lo llevo bastante bien…”, contó.

