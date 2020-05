¡Él es el principito! Marysol Sosa presenta en redes al nieto de José José

A un par de semanas del nacimiento de su segundo hijo, Marysol Sosa realizó la presentación oficial de José Patricio en Instagram. Con una tierna imagen del bebé, la hija del fallecido José José compartió con el mundo la primera imagen de su bebé quien llegó al mundo el pasado 8 de mayo, según contaron la cantante y su esposo, Xavier Orozco. Marysol acompañó esta instantánea de la frase: “Bienvenido, José Patricio Orozco Sosa. ¡Te amamos, principito! Elena, mamá y papá. ¡Gracias Señor!”.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Minutos antes de que Marysol compartiera esta imagen en redes sociales, José Patricio ya había debutado, al lado de sus papás, en televisión durante una entrevista para el programa Hoy donde dieron varios detalles del nacimiento, además de hablar de posibilidad de que el niño continúe con el legado musical de su famosos abuelo: “Donde mi hijo termine siendo arquitecto, personalmente voy a ser muy feliz también, porque me va a interesar que mi hijo haga de su vida lo que a él le plazca”, comentó.

VER GALERÍA

Marysol recordó las palabras que le dijo al bebé cuando lo tuvo por primera ocasión en los brazos: “Bienvenido, aquí estamos hermoso, gracias que Dios te bendiga”. La hija de Anel Noreña y José José también narró algunas complicaciones que vivió durante el embarazo: “He estado con una dieta, ciertamente, pero literal de la lactancia o sea no estoy diabética, no estoy en un momento dado mal, si no lo que llegó a dar durante la gestación, corríamos riesgos, tanto yo como Pepe Pato, en un momento dado, pero todo se atendió a tiempo”.

La hija del cantante reveló que, desde el día en que nació, tanto en casa, como en redes sociales, el niño adoptó el sobrenombre de El principito, en honor al Príncipe de la canción, quien falleció en octubre pasado: “Sí porque dicen que ya volvió a nacer José José, que sí ahí viene la gran voz de José José”, comentó divertida. José Patricio es el primer nieto varón del cantante quien, en vida, convivió con la mayor Fracesca y Belén, hija de Sarita Sosa. Lamentablemente, el cantante no conoció a Elena, hija mayor de Marysol.

VER GALERÍA