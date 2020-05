Como nunca antes, la mamá de Vadhir revela detalles de su ruptura con Eugenio Derbez

A lo largo de estos meses, los secretos de la familia Derbez han sido destapados por algunos de sus protagonistas, y en esta ocasión fue Vadhir el encargado de dar una inolvidable sorpresa a todos sus fanáticos. En un suceso extraordinario, el joven galán tuvo como invitada especial para su canal de YouTube, nada más y nada menos que a su mamá, la señora Silvana Prince, quien por primera vez, y de manera pública, concedió una de sus charlas más reveladoras, en la que habló de su pasado sentimental con Eugenio Derbez así como de los motivos que desencadenaron la ruptura. De esta forma, el actor tuvo la oportunidad de presentar a su madre, una mujer que ha preferido llevar su vida de manera discreta y alejada de los reflectores, aunque dispuesta a ser la mejor cómplice de su hijo en instantes como este.

Con el corazón en la mano, Silvana evocó aquellos años en que su camino coincidió con el de Eugenio, en un momento de su vida en el que se enfocó de lleno a su trabajo en el espectáculo, por lo que tenía que cumplir con determinados compromisos laborales. “Nos tocó hacer el show de un concurso de belleza de la señorita Puebla, y tu papá estaba ahí trabajando, pero como chambelán, como de los que ayudan a entrar de la mano a las concursantes. Entonces, tras bambalinas, me topé con él y le dije ‘me pareces conocido, ¿no eres mago?’ Yo creo que de alguna manera sí fue mago…”, dijo entre risas durante la plática.

Silvana incluso recordó parte de los acontecimientos suscitados a raíz de ese encuentro, el cual fue clave para el surgimiento de aquella historia de amor de la que poco se sabía hasta ahora. “Me pidió mi teléfono, de ahí yo seguí unos días de gira y cuando regresé él me buscó y se me pegó como vil chicle…”, le confesó a su hijo, quien escuchaba con mucha atención cada parte de este relato. Por supuesto, la orgullosa mamá aprovechó para dejar claro los términos de esa relación, la cual asegura no fue fugaz. “Duramos casi cuatro años, mediados del 91. Para todos aquellos que ponen que si del 90 al 91, o sea, yo no tomo, así es que no pudo ser una noche de copas una noche loca… no fue así, incluso un año antes tristemente perdí a otro bebé, del mismo papá…”.

Prince además se sinceró sobre ese instante en que su relación con Eugenio tomó un rumbo distinto, cuando el hoy productor de cine fijó su mirada en otra mujer. “Teníamos un show de comedia con tu papá… ahí yo estaba embarazada de ti, a los ocho meses, paré el último mes antes de que nacieras, que entre alguien a suplirme un par de meses, cuál va siendo mi sorpresa que hago las llamadas, invito a media gente para lo de prensa y una de ellas pues era la mamá de tu hermano (Victoria Ruffo) … Yo le llamé para invitarla y esa noche yo no fui, yo no estuve, pero creo que esa noche fue… yo no lo creía hasta que me di cuenta y en ese momento le dije, ‘¿sabes qué papi? Bye’ porque estaba en mi departamento…”, confesó.

Pero más allá de esos acontecimientos, Silvana admite que tiene un enorme cariño por Eugenio, a quien admira además por la gran evolución que ha tenido como persona. “Fuera de todo lo que haya pasado… porque todos cometemos (errores), mi cariño hacia él es un vínculo como de hermanos, y me gusta ver el cambio que está teniendo y está tratando cada vez de ser mejor padre…”, dijo, aprovechando la ocasión para reiterarle a su hijo lo mucho que lo quiere, con una frase que conmovió desde lo más profundo al joven intérprete. “Si yo pudiera regresar el tiempo lo volvería a hacer, con tal de tenerte a ti, punto…”, aseguró Prince.

