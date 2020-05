Cómo reaccionó José Eduardo Derbez cuando se enteró que su mamá reharía su vida con Omar Fayad

La separación de sus padres años atrás ha sido para José Eduardo Derbez una circunstancia que ha asumido con plena madurez. Incluso, reconoce que desde pequeño respetó la decisión que ambos tomaron, tanto así que recuerda con claridad cómo fue el día en que Victoria Ruffo le comunicó que reharía su vida junto al político Omar Fayad. El joven actor, que hoy permanece más cercano que nunca a su familia, tiene muy presente la pregunta que le hizo su madre, así como la reacción que tuvo al ser consultado por ella en torno a este aspecto, enteramente consciente de que lo más importante siempre fue ver feliz a los suyos.

Como pocas veces, José Eduardo desentrañó los detalles de ese capítulo de su vida, destacando el aprecio que existe entre él y Fayad, para después revelar los acontecimientos de ese instante en que Victoria habló con él. “Con Omar la relación desde un principio fue increíble, fue muy bonita esa relación que hicimos Omar y yo y la seguimos teniendo, al grado que cuando mi mamá me preguntó que si a mí me molestaba o que si yo tenía algún problema con que ella rehiciera su vida con Omar, yo le dije que adelante, que no tenía ningún problema…”, contó en entrevista con Gustavo Adolfo Infante.

Y aunque aquello tuvo lugar cuando apenas era un niño, reconoce que su manera pensar fue la más favorable, anteponiendo el respeto y brindando apoyo incondicional a su mamá. “Ahorita yo lo veo de adulto y mi respuesta a esa edad creo que fue muy madura. O sea, creo que otro niño hubiera dicho ‘no, me vale, yo quiero a mi papá de regreso’, o como tú lo quieras ver…”, dijo el intérprete durante la charla. “Mi reacción y mi respuesta fue, ‘ma, si tú eres feliz, adelante’. Yo mientras viera mi mamá feliz yo estaba contento, yo ya presentía que la relación con mi papá ya no había vuelta atrás…”.

Por otra parte, al evocar el instante en que se dio la ruptura entre Eugenio Derbez y Victoria Ruffo, el joven descartó que la responsabilidad recayera en una sola persona. “Creo que en una situación así la culpa sería de los dos, o así se dio la situación o así se fueron dando las cosas. No creo que haya sido culpa de alguien ni creo que haya sido que los dos quisieran que eso pasara, yo creo que la idea de los dos era estar siempre juntos…”, dijo con toda sinceridad, dando muestras de que, más allá de las diferencias, el apoyo a sus progenitores es y será incondicional.

Por ahora, José Eduardo se mantiene unido a su familia, orgulloso de cada uno de ellos y compartiendo gratos momentos de los que ha hecho partícipes a sus fanáticos. Basta con recordar las charlas que tuvo anteriormente con Victoria y Eugenio para su canal de YouTube, quienes de manera separada conversaron con él sobre aspectos de su pasado amoroso, así como de lo mucho que significó convertirse en padres. Y claro, sus hermanos tampoco han quedado fuera de estas divertidas dinámicas, en las que poco a poco salen a la luz más detalles nunca antes conocidos de la familia Derbez.

