Lupita Jones sobre sus amores del pasado: ‘Me llegaron a tocar algunos trepadores’

Como muchas celebridades en esta contingencia, Lupita Jones se ha mantenido muy activa en redes sociales donde, hace apenas unos días, celebró 29 años de su coronación con Miss Universo con una charla con sus seguidores donde recordó aquel memorable día en que se convirtió en la mujer más bella del mundo. Además de esta dinámica en Instagram, Lupita habló como nunca de su pasado sentimental en entrevista con Alejandra Espinosa, para Univisión. Durante la charla, la creadora de Mexicana Universal admitió que no todo en su vida amorosa ha sido color de rosa.

Con la madurez que le han dado los años, Lupita ha cambiado su perspectiva del amor y ahora tiene mucho más claro lo que busca en un hombre: “Conforme vas creciendo te fija en ciertos valores que son importantes compartir con una persona, con los mismos valores con los que tu misma fuiste criada y con lo que tú has vivido toda tu vida, entonces, te fijas ya más en esas cosas. Obviamente sí tiene que haber el atractivo físico, pero ponderas más otras cosas”, explicó.

Pero ni una de las mujeres más bella del mundo ha estado exenta de malas experiencias en el amor: “En este momento de la vida es importante poder tener a mi lado una persona que me comprenda, que esté dispuesto a apoyarme, que no busque el reflector porque sí me llegaron a tocar algunos trepadores por ahí, que nada más buscaban el reflector. Más bien que él se mantenga ahí en su lugar y que a mí me haga sentir respaldada, que respete lo que yo haga y de pronto que también se involucre cuando yo necesite apoyo”, narró.

Jones reconoció que ahora tiene muy claro qué tipo de relación busca: “Esta parte de hacer equipo con tu pareja creo que es muy importante. Porque ya no es tanto, cuando estás chavita el reventón y a ver a dónde vamos, sí está padre también eso, pero siento que ahorita lo que más busco yo, en lo personal, pues es estabilidad, confianza mutua, seguridad de que nos tenemos el uno al otro”, explicó.

En el terreno persona, Lupita Jones siempre ha sido muy discreta. En 1993, sólo dos años después de coronarse como Miss Universo, se casó con Simón Charaf, padre de su único hijo Simón, con quien se divorció en el año 2000, después de siete años de matrimonio. Actualmente sostiene un noviazgo con Marco Bautista con quien comenzó a salir en 2015, aunque ha mantenido su relación alejada del ojo público, en redes sociales, sí ha compartido fotos con él.