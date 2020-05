Contundente, Atala Sarmiento alza la voz: 'Busquen otra cara para ese rumor'

Más allá de lo que se pueda decir, Atala Sarmiento siempre estará dispuesta a hablar con claridad sobre lo que acontece en los diversos ámbitos de su vida, como en lo profesional. Y es que a dos años de que tomara la decisión de abandonar las filas de TV Azteca, han surgido rumores en torno a su posible regreso a la empresa, situación que ha generado una ola de comentarios en redes sociales y múltiples interrogantes. Tan directa como suele ser, la periodista de espectáculos despejó todas las dudas para acabar de una vez por todas con la especulación, sin olvidar defender la firme postura que hace un tiempo la llevó a dar uno de los pasos más importantes en su vida.

Tan activa como suele ser a través de las redes sociales, Atala respondió a las versiones en las que su nombre figura como uno de los favoritos para ser la nueva conductora de un reality show, algo que ella negó a través de un contundente mensaje. “Por segunda vez me veo en la necesidad de desmentir que seré la presentadora de La Voz Azteca. No he estado en conversaciones, ni negociaciones con ningún ejecutivo de TV Azteca…”, escribió en las primeras líneas de su publicación en Twitter, recibiendo el apoyo inmediato de todos aquellos que han seguido de cerca sus pasos desde su renuncia a la televisora.

Por supuesto, la comunicadora no pudo ocultar su molestia ante la situación que la ha perseguido a lo largo de los últimos meses, haciendo un enérgico llamado, de una vez por todas, para pedir que deje de ser relacionada con este tipo de comentarios. “Seré contundente: Gracias por la atención pero ya estaría bien que busquen otra cara para ese rumor”, afirmó sin más rodeos. Incluso, hubo quienes reaccionaron con sorpresa a estas palabras, asegurando que los conductores para el reality show mencionado ya habían sido elegidos. “Ya lo sé, no entiendo por qué publican esas cosas”, aseguró la periodista.

Fue así como Atala puso punto final a las especulaciones, sin hacer mención a la publicación en la que se compartieron estos detalles, los cuales simple y sencillamente carecen de fundamento. Recordemos que hace ya algún tiempo, tras la sugerencia que le hicieron algunos seguidores de regresar a TV Azteca ella respondió con firmeza. “¡No! Me han pegado mucho”, sin ahondar en detalles, aunque muy segura de la decisión que logró tomar, luego de varios años como integrante del programa televisivo Ventaneando.

Por ahora, la rubia se concentra en escribir las páginas de este periodo de su vida mientras reside en la ciudad de Barcelona, en España, junto a su amado esposo, David Ródenas, su mayor cómplice y principal apoyo. Recordemos que el último periodo de Atala en México no fue fácil pues entre otras cosas el programa televisivo en el que participaba en Televisa, Intrusos, salió del aire. Sin embargo, hoy mira la vida ilusionada, emprendiendo en cada uno de sus proyectos y poniendo al día a sus seguidores de todos sus planes, los cuales toman forma día con día.

