Galilea Montijo se sincera y reconoce que las peores críticas las ha recibido de mujeres

La popularidad que posee Galilea Montijo en redes sociales es innegable, pero para cualquiera, esta es un arma de dos filos ya que, como en todo, existen dos caras de la moneda. Por una parte, la conductora disfruta de la comunicación que tiene con sus fans y, por otra, lidia con las críticas que le hacen llegar por este medio. En ese sentido, sostuvo una charla con su compañera en Latinus, Bárbara de Regil, a quien le contó cómo afronta los comentarios negativos que, en ocasiones, le escriben en Instagram donde gusta de compartir sus looks y los momentos más especiales al lado de su familia y amigos.

Más sincera que nunca, Galilea reconoció que, en estos tiempos, un error en televisión o en redes es imperdonable, pues pareciera que los usuarios están muy atentos en la perfección: “En las redes sociales todo mundo se vuelve todólogo y están esperando en qué momento te equivocas”, comentó durante la plática. Aunque está acostumbrada a recibir los buenos y malos comentarios ha notado que durante este confinamiento, los comentarios se han vuelto más agresivos y tristemente ha notado que son más mujeres quienes la atacan.

La conductora reconoció que en este aislamiento las críticas han crecido y así lo explicó: “En esta cuarentena que están explotando y, sobre todo, lo sigo comprobando, sí nos atacamos muy feo y sobre todo las mujeres, contra mujeres. Yo, por ejemplo, las peores críticas que he recibido son, de uno que otro pelado, pero las mujeres más. Siempre he dicho que los mexicanos somos maravillosos apoyándonos unos a otros en las tragedias, pero en el éxito de las otras personas, en las bellezas de las otras personas no sabemos aceptarlo”.

Galilea comentó que esta situación le ha servido para replantearse cómo nos estamos relacionando y para reforzar que hay que respetar la diversidad, tanto de opiniones, como de estilos de vida. De los ataques de mujeres, aseguró que es una práctica que debe parar tomando en cuenta que cada cabeza es un mundo: “Cada una somos diferentes y tenemos diferentes energías”, explicó.

Reconoce que una de las cosas que más le interesan es inculcar en su hijo Mateo valores y respeto para los demás: “Quiero que sea feliz, que haga lo que quiera en la vida, pero que sea feliz, a mí lo que más me preocupa en la vida es dejar a un buen ser humano y hablo de un buen ser humano, en todo el sentido de la palabra, que respete a los demás, que respete las maneras de ser de los demás y que, claro, que tenga un carácter para defenderse ante la vida, pero ante todo, que sepa y que valore a las personas no por lo que son o por lo que tengan, ni por el físico, es lo que me interesa, dejar un buen ser humano”, finalizó.