Tres meses después de su boda, Evaluna Montaner y Camilo Echeverry celebran a lo grande una buena nueva

A lo largo de los días, Evaluna Montaner y Camilo Echeverry escriben su historia de amor, motivados por este momento que ha venido cargado de gratas sorpresas. Precisamente, a tan solo tres meses de haber celebrado su inolvidable boda, los esposos han compartido una buena nueva con todos sus seguidores, algo que simplemente les ha llenado el corazón de felicidad, y que hoy enaltecen con los dulces recuerdos del día en que se dieron el “sí, acepto”, cobijados con los buenos deseos de sus seres queridos, quienes han sido su principal apoyo y fieles testigos del cariño inquebrantable que los une. Así, la pareja cumple otro más de sus sueños, y enteramente agradecidos por todas las satisfacciones que la vida les ha otorgado desde que sus caminos lograron coincidir.

Para hacer de este instante uno de los más especiales, ambos publicaron un par de fotografías del día de su boda, en las que aparecen sonrientes y luciendo impecables en sus atuendos de novios, postales que acompañan el anuncio que compartieron. “Así me siento todos los días contigo. En algún momento del día hay carcajadas sostenidas y miradas derretidas. Así quiero seguir…”, escribió Evaluna en sus primeras líneas, previo a revelar la esperada noticia que fue de total agrado para todos sus fanáticos.

“Pero hoy… hoy se sube la emoción por 100 millones. Hoy llegamos a 100 millones de visitas en el video de Por Primera Vez y eso nos tiene como locos…”, comentó la hija de Ricardo Montaner sobre el videoclip de este romántico tema, inspirado en su bello romance y con escenas de aquella celebración tan entrañable de la que han hecho partícipes a sus fanáticos. “Gracias a todos por vivir ese día tan especial con nosotros. ¡No hubiera sido lo mismo sin ustedes! Los amo…”.

Finalmente, Evaluna ahondó en sus palabras para reiterar el fuerte sentimiento que hoy la mantiene unida a su esposo, quien ha sido su mayor cómplice no solo en lo personal, sino también en el ámbito profesional. “Amor, eres el mejor compañero. Te amo más de lo que te imaginas. Gracias por mirarme como me miras”. Cabe destacar que Por Primera Vez, canción estrenada a principios de marzo, es el primer tema que ambos interpretan a dueto, sin duda, una carta de amor en la que se incluyen románticas frases como: “mi vida es mi vida solo contigo. Si tú no estás, no tiene sentido, amor…”.

Y claro, Camilo también respondió al emotivo gesto de su esposa, agradecido por el tiempo en que han compartido cada instante desde que Cupido los flechó. “Felices 61 meses juntos. Felices por 100 millones en Por Primera Vez, nuestra primera canción juntos (de muchas que vendrán). Gracias por hacerme fuerte y frágil al tiempo. Te amo”, dijo el joven. Por si fuera poco, felicitó a su amada con un romántico beso, escena que presumió de lo más orgulloso en una de sus recientes historias en Instagram.

