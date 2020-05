Chantal Andere narra cómo fue el encuentro con su mamá, luego de un mes de no verla La actriz reveló que visitó a Jacqueline Andere a quien no pudo abrazar, ni besar, pero con quien sí conversó de lejos

Como muchas celebridades, Chantal Andere tuvo que realizar la cuarentena en casa, alejada de su mamá, Jacqueline Andere, con quien se reencontró ayer, luego de más de 30 días sin verse. Debido a que la primera actriz pertenece a uno de los grupos más vulnerables de esta pandemia, ha tenido que pasar la cuarentena alejada de los suyos, pero en constante comunicación con su hija, quien estaba muy emocionada de poder verla de nuevo, ya que no pudo celebrar con ella el Día de las Madres, por la misma situación.

A través de Twitter, Chantal compartió una foto donde la vemos siguiendo al pie de la letra las indicaciones de cubrir ojos, nariz y boca al salir de casa: “Hoy fui a ver a mi mamá, fui muy feliz y también fui muy protegida. Faltó tiempo, pero algo es algo. Faltó el abrazo y el acercamiento, pero de lejos me conformo”, escribió provocando la reacción de sus fans que le pedían los mantenga informados de cómo está su mamá.

Tras dar a conocer la noticia en redes sociales, Chantal concedió una entrevista a Ventaneando, donde detalló cómo fue su encuentro con su mamá: “Muy feliz de compartirles que finalmente, después de 30 días, el día de ayer, pude ver a mi madre me hizo muy feliz, por supuesto, que lo hicimos con todas las precauciones, con su sana distancia, yo llegué con tapabocas, con goggles bueno, en fin, como debe ser”, contó,

Aunque se dijo muy agradecida de poder verla, reveló que echó de menos el contacto físico: “Debo confesarles que es un poco triste o un mucho, el no poder abrazarla, el no poder estar cerca de ella, pero finalmente pudimos estar juntas un ratito, platicamos de lo que cada quien ha sentido con este tema del Covid-19, de lo triste que es ver lo que estamos viviendo en el mundo, pero también agradeciendo el poder estar juntas un ratito y agradecer que estamos sanas y que nuestra familia está bien, sin duda, este ha sido un golpe muy duro para el mundo entero, para mi país por supuesto, pero tenemos que echarle ganas, pedir mucho para que esto termine lo antes posible y que ya no se contagien las personas”, finalizó.

La semana pasada, en medio del confinamiento, Chantal celebró los seis años de su hijo Sebastián, a quien le organizó un íntimo festejo, que concluyó piñata, pastel y en el que los únicos invitados fueron su esposo, Enrique Rivero Lake y su hija mayor: “Hoy hace 6 años llegaste a completar la familia que tanto deseábamos Natalia, papá y yo. Gracias Sebastián por ser como eres y por darnos tanta alegría todos los días. Te adoro y deseo que sigas siendo un niño tan feliz”, le escribió la actriz al cumpleañero.