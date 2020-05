José Eduardo Derbez revela cómo fue una de las veces en que vio juntos a sus padres: 'Se sintió bonito'

Con el paso del tiempo, José Eduardo Derbez ha sabido asimilar la mediática separación sentimental de sus padres, que ocurrió cuando él era apenas un niño. Por esta razón, hoy habla con total apertura sobre el tema, recordando incluso algunos entrañables instantes poco conocidos públicamente, como aquella ocasión en la que Eugenio Derbez y Victoria Ruffo acordaron un encuentro en televisión, en uno de los momentos más difíciles por los que atravesaba la expareja. Y aunque hoy convive plenamente con ambos, verlos juntos en aquel entonces provocó en él un grato sentimiento, más allá de las circunstancias por las que originalmente los actores tomaron la decisión de salir a cuadro.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Con el corazón en la mano, José Eduardo se sinceró sobre lo que hubo detrás de esa participación televisiva que dio mucho de qué hablar, cuando Victoria accedió a protagonizar junto a su hijo y su ex, un segmento del popular programa producido por Eugenio, XHDERBEZ. “Lo poco que recuerdo de esa ocasión, es que yo habré tenido yo creo que unos ocho años, supongo, y recuerdo perfecto que mi papá me lo comentó a mí. Mis papás no estaban bien en esa situación y se lo comentó mi papá a mi mamá, como para digamos callar chismes, callar muchas cosas que se estaban diciendo… cuando realmente sí estaban mal ellos…”, confesó el joven en entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante.

Por supuesto, el joven actor tiene presente cada uno de los acontecimientos suscitados ese día, el cual ha quedado grabado en su memoria como uno de los más especiales, a pesar de que el trato que hubo entre sus padres solo se limitó a ser respetuoso y sin ir más allá de los protocolos. “De chiquito esa fue una de las veces que yo los vi juntos y recuerdo perfectamente que su relación fue muy, -cuando estaban arreglando a mi mamá antes de entrar a grabar-, fue muy seca, muy de ‘¿cómo estás Victoria?’… recuerdo que a mí me dio gusto verlos juntos, entonces de una u otra forma se sintió bonito…”.

VER GALERÍA

José Eduardo, quien con aquellas participaciones ya forjaba su camino frente a las cámaras, también tiene muy presente las razones por las cuales Victoria aceptó la invitación para ser parte de aquel episodio, en el que él apareció con una bolsa de papel en la cabeza. “Mi mamá accedió en forma de ‘vamos a ponerle como un alto a todo esto y vamos a hacerlo, vamos a reírnos, vamos a burlarnos un poco de toda la situación y lo hicieron y a mí se me hizo increíble…”, destacó, aprobando así la actitud tan positiva con la que su madre hizo frente a los acontecimientos.

Al ser cuestionado sobre si la separación de sus padres le afectó de alguna manera, el actor se sinceró sobre su propia experiencia, aunque reconoció que este tipo de situaciones sí tienen algún tipo de impacto en la familia. “El que la sufre ahí es el hijo… yo quiero suponer que en su momento sí (le afectó), no recuerdo tampoco si la sufrí o no…”, aseguró durante la charla, en la que dio muestra de la madurez con la que hoy asume cada instante de su vida.

VER GALERÍA