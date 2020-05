Grettell Valdez recuerda las pruebas de su infancia: ‘No tuve la oportunidad de tener muchas cosas’

Como parte de las actividades que está realizando en el confinamiento, Grettell Valdez se puso varias metas, entre las que figuran, aprender a hacer varias cosas que le hacían falta tachar en su lista de pendientes, como perfeccionar su técnica de nado y aprender a patinar. Para conseguir su objetivo, la actriz contó con la ayuda de su hijo, Santino, con quien protagonizó un video que compartió en su canal de Youtube, donde realizaron una dinámica de preguntas y respuestas, que tenían que realizar mientras patinaban.

Al inicio del clip, Grettell le explicó a sus seguidores por qué decidió tomarse este tiempo para realizar esta actividad: “Como bien saben, decidí aprender a patinar. Ya sé, va a preguntarse todo mundo por qué, a esta edad donde nos podemos romper y ya no es tan fácil sellarnos o recuperarnos, pues sí. Quiero compartirles algo; de verdad es que yo misma estoy sorprendida, antes tenía pánico a las alturas, jamás me subía a un juego, o sea, de verdad hacer esas cosas no estaba en mí”, dijo.

Grettell se sinceró y reveló que, en su infancia, no tuvo la posibilidad de realizar estas actividades de recreación: “Yo de chiquita no tuve la oportunidad de tener muchas cosas y aprender, entonces trato, como ahorita con Santino, que aprenda a patinar, que aprenda a nadar, que aprenda a esquiar (…) yo trato de darle todo a mi hijo y el día de mañana él elegirá lo que más le gusta hacer o, por lo menos, aprenderá”, comentó sobre su niñez.

La actriz reconoció que, quien más lo impulsa a hacer este tipo de cosas, es precisamente su hijo, por quien es capaz de romper todos sus miedos: “Mi motivo y mis motores, 100%, es la gente que está a mi alrededor y una de ellas es mi hijo que me anima, que siempre está queriendo que haga las cosas con él, es por eso que me aventé a aprender a patinar”, reconoció.

Valdez admitió que cuando decidió comenzar esta aventura de nuevas lecciones sintió cómo los temores del pasado fueron desapareciendo: “Ya me subo a los juegos, ya rompí ese miedo, estoy esquiando en agua -bueno ahorita no lo he podido hacer- pero no puedo creer que esté rompiendo todas estas cosas y se puede, siempre y cuando quieras”, comentó alentado a sus seguidores a sobrepasar sus propios límites.