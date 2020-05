José Ron habla de su pasado y confiesa: 'Tuve muchos momentos donde perdía el piso'

Convertido en uno de los galanes de telenovela, más importantes del momento, José Ron disfruta el éxito de Te doy la vida en medio de la cuarentena que está pasando, al lado de su novia Jessica Díaz, en Valle de Bravo. En pleno confinamiento, el actor concedió una entrevista a People en Español en la que se sinceró y reconoció que el éxito ha cimbrado su vida en diferentes etapas, de hecho, aceptó que la fama le ha provocado conflictos internos que lo han llevado a “perder el piso”, aunque aclaro que esa experiencia ocurrió al inicio de su carrera.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Como pocas veces, el actor reconoció que, en sus primeros proyectos para la pantalla chica, se sintió deslumbrado por la popularidad que alcanzó: “Claro, por supuesto. Llegar de provincia siendo yo de Guadalajara a la Ciudad de México a estudiar en el CEA donde no conocía nada y empezar a vivir solo creo que es un golpe desde ahí duro y si a eso se le suma cuando uno comienza a trabajar, a ganar dinero y a salir en la tele claro que tuve muchos momentos donde perdía el piso, pero ahorita estoy ya en otro momento”, explicó.

VER GALERÍA

Para José Ron aquella etapa se convirtió en uno de los capítulos más valiosos de su vida, pues adquirió una gran lección: “Miro atrás y me siento agradecido por todo lo que he pasado, por todo lo que me he tocado vivir porque también todo eso me ha hecho la persona que soy en este momento y amo mi trabajo, amo mi carrera, amo llegar a la gente, a sus casas, llevar un mensaje, ya sea por la televisión o por las redes entonces”, dijo.

Sobre los momentos en los que la fama empezó a repercutir en su vida, el actor se siente agradecido por haberlo experimentado, pues ahora tiene los pies bien puestos sobre la tierra: “Creo que todo tiene su tiempo y siempre hay que vivir el día a día, el presente es lo más importante y los momentos malos o lo que nos pase negativo también tomarlo como lecciones y siempre buscar el mayor aprendizaje de todas las cosas que nos suceden”, reflexionó.

VER GALERÍA

Ahora, el éxito de Ron es mucho mayor que a sus inicios, pero sabe cómo manejar esta posición. Una de las cosas que más ha procurado durante los últimos años es mantenerse en contacto con sus fans, con quienes ha creado una gran comunidad en Instagram, donde interactúa con ellos y comparte algunos detalles de su vida privada, como su noviazgo con la también actriz Jessica Díaz, con quien comenzó un noviazgo en febrero pasado.