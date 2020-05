Los ex Naomi Watts y Liev Schreiber se reúnen para hacer el baile de moda con sus hijos

Luego de ser considerados como una de las parejas más sólidas de Hollywood, en 2016 Naomi Watts y Liev Schreiber dieron a conocer su separación tras más de 11 años juntos. Pero su separación no supuso drama ni mucho menos pelea, pues a ambos actores los une el amor a sus hijos en común, Alexander y Kai, por lo que optaron por mantener una relación amistosa y cordial. "En este momento me encuentro en un punto en el que me estoy recuperando y lo que único que quiero es proteger la intimidad de la unidad familiar. Creo que Liev y yo estamos haciendo un buen trabajo en ese aspecto. Nos profesamos mucho amor y respeto el uno por el otro y tenemos la esperanza de que siga siendo así", confesó la actriz británica en 2017 a la revista Red. Y ahora en estos tiempos de cuarentena, ambas estrellas han confirmado -tal como lo hicieron hace poco Bruce Willis y Demi Moore- que son los ex mejor avenidos y que están muy unidos en estos momentos. Naomi y Liev protagonizaron junto a sus hijos un divertido video en Tik Tok, bailando al ritmo del tema Say So, de la cantante Doja Cat. Con una coreografía muy bien estudiada, la familia derrochó complicidad y cariño, y es que al parecer dicho clip fue parte de los festejos por el Día de las Madres; haz click abajo para verlo.

