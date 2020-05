Elizabeth Gutiérrez: 'Yo no tengo que hablar ni dar explicaciones de nada'

Siempre reservada con los asuntos ligados a su vida personal, Elizabeth Gutiérrez no ha estado exenta de que se hagan diversos señalamientos sobre ella y su familia. Sin embargo, la actriz, que tiene dos hijos con William Levy, asume con madurez este tipo de circunstancias. Tan segura de sí misma, reconoce que ha sabido hacer frente a los rumores, un aspecto que a diferencia de lo que ocurría en años anteriores ya no le afecta. Por esta razón, hoy habla con toda claridad al respecto, sin dejar de hacer énfasis en la importancia de alzar la voz por sus seres queridos, en específico si se trata de sus pequeños.

Con el corazón en la mano, Elizabeth se sinceró y fue puntual al revelar la postura con la que ha decidido dirigir su vida, más allá de lo que los demás puedan comentar en torno a ella y los suyos. “Mucha gente puede crear una opinión de ti, pero no tiene nada que ver con tu persona de verdad, ser tú misma y no prestarle tanta atención a lo que la gente dice, porque al final del día tú no le debes nada a nadie…”, dijo con firmeza, esta vez durante una charla que sostuvo con su amigo, Alejandro Chabán, a través de las redes sociales.

Y para que no exista ninguna duda sobre la manera de pensar bajo la cual hoy rige su vida, Elizabeth remató con una contundente frase. “Yo no tengo que hablar ni dar explicaciones de nada, la vida sola va poniendo todo en su lugar, y eso es lo mejor, yo creo que quedarme callada y ver como todo se desarrolla…”, comentó la actriz, que simplemente ha preferido que los hechos hablen por sí solos.

Por supuesto, la intérprete reconoce que esta misma actitud la ha tomado al interactuar en las redes sociales, un espacio en el que tampoco ha estado exenta de que algunos usuarios se atrevan a lanzarle críticas. “Lo que me da más, no sé si es coraje, tristeza… las personas que te atacan, yo de vez en cuando digo ‘déjame ver quién es esta persona’ entro (a sus perfiles) y siempre ha pasado, las dos tres veces que he entrado, siempre ha pasado que la gente tiene una frase de Dios… y yo digo ‘¿es enserio?’… en otros tiempos me hubiera afectado, pero ahora no me afecta, tanto así que me río porque Christopher (su hijo) es tan maduro, él se ríe también…”.

Elizabeth además habló de lo importante que ha sido para ella y William brindar todo el amor y consejos a sus pequeños, con la finalidad de que ambos puedan desenvolverse como personas seguras de sí mismas, Christopher enfocado en el deporte, mientras que la pequeña Kailey más inclinada por las artes. Pero aunque su faceta como mamá sea uno de los aspectos que más la llene, sabe perfectamente qué responder a la pregunta de si le gustaría o no tener más hijos. “No, no mi Ale no, siempre quisimos dos, un varoncito y una niña, Dios es maravilloso y nos dio justo eso”, dijo de lo más sonriente.

