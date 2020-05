Con 12 años de edad Emme, hija de JLo y Marc Anthony, debuta como escritora

En febrero pasado, durante el Super Bowl Emme, hija de JLo y Marc Anthony, le demostró al mundo que tiene con qué continuar el legado musical. Cuando pensamos que habíamos descubierto todos sus talentos, la niña de 12 años de edad, vuelve a sorprender, esta vez, con el anuncio del lanzamiento de su primer libro, proyecto que marcará su debut como escritora. A través de sus cuentas de Instagram, sus orgullosos papás dieron a conocer la noticia y aplaudieron la iniciativa de su hija, quien se inspiró en sus oraciones para escribir este título.

El primer texto de Emme llevará el nombre de Lord Help Me y saldrá a la venta en septiembre próximo; se sabe que lo recaudado por las ventas será donado al cuidado de los perezosos, uno de los animales preferidos de la niña, y que se encuentra en peligro de extinción: “Escribí este libro para ayudar a recaudar dinero para salvar a los perezosos y al mismo tiempo enseñar a otros niños cómo podemos orar y pedir ayuda, dos cosas que me brindan mucha tranquilidad”, se lee en la presentación del texto.

Feliz por ver el gran corazón de su hija, JLo recurrió a su cuenta de Instagram para compartir varias fotos de la niña y expresarle lo emocionada que se encuentra por verla dar este importante paso: “Estoy muy orgullosa de mi pequeña coconut, Emme, ya que compartirá sus oraciones diarias en su primer libro Lord Help me. Este libro, ofrecerá a las familias una forma de abrazar la paz y el poder de la fe cotidiana. Estará disponible hasta el 9/29”, se lee en el feed de la también actriz.

Siguiendo los pasos de su exesposa, Marc Anthony, papá de la niña, también recurrió a esta red social para compartir con sus seguidores esta noticia, que lo llena de felicidad, más porque su apellido figura en la portada del libro, donde la niña firmó como Emme Muñiz: “¿Cómo pasó esto? Estoy muy orgulloso de mi bella Emme. Haces que papá esté muy orgulloso en verdad. ¡Ya ordené el mío!”, escribió el cantante sobre el libro que estará disponible en inglés y en español.

