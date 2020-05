¡Sorpresa! Mauricio Ochmann se luce como pocas veces lo habíamos visto

La cuarentena ha servido a muchos famosos para encontrar sus facetas más creativas, es el caso de Mauricio Ochmann, quien esta vez se mostró frente a sus fanáticos como pocas veces lo había hecho. Y es que el actor no pudo resistirse a caer en la tentación de uno de los recientes retos virales en Tik Tok, al aparecer bailando sin playera, perfectamente coordinado y dando muestra de que, al igual que otros, se ha convertido en un buen influencer. Por si fuera poco, el intérprete dejó al descubierto el impresionante físico que conserva, pues siempre se ha caracterizado por ser un apasionado del ejercicio, que como bien se percibe, no ha dejado de practicar a lo largo de estos días. Cabe destacar que Mauricio cuenta con más de un millón de seguidores en la red social de moda, en la que disfruta compartir detalles de su día a día en casa, y uno que otro episodio de sus inolvidables aventuras al aire libre, como cuando practicó kayak y se lanzó de un bote para disfrutar del mar. Da click en el video a continuación y no te pierdas el nuevo momento del afamado protagonista de cine y televisión, que sigue siendo la sensación entre sus admiradores.

