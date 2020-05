Anel Noreña confiesa que no ha podido conocer a su primer nieto varón, hijo de Marysol Sosa

Son días de felicidad para Marysol Sosa y su esposo Xavier Orozco, quienes han dado la bienvenida a su segundo hijo, José Patricio, que habría sido el primer nieto varón de José José. Sin embargo, debido a las restricciones sanitarias derivadas por la pandemia de coronavirus, Anel Noreña no ha tenido la oportunidad de conocer al bebé, algo que asegura ha resultado difícil para ella, aunque espera con mucha ilusión la llegada de ese día en que pueda tener la fortuna de “llenarlo de besos”, así lo ha revelado durante una reciente entrevista. Por ahora, la actriz prefiere acatar las medidas de prevención necesarias, orgullosa de esta dicha con la que además la familia escribe un nuevo capítulo, a casi ocho meses de la partida del ‘Príncipe de la Canción’.

Con plena emoción, Anel expresó lo mucho que ha repercutido en su estado de ánimo el reciente nacimiento de su nietecito, así como el hecho de no poder conocerlo aún. “Está regio (el bebé), lo único que me duele en mi corazón de abuela es que no he podido lanzármele a los besos, porque todavía no lo conozco en persona, pero próximamente, no sé para cuándo…”, dijo para las cámaras del programa televisivo Hoy, del que además es colaboradora. “Pero ya lo tengo en mi corazón, gracias a Dios porque vino precioso, sano, a tiempo y la mamá está super linda, el papá está feliz y la hermanita es que está recibiendo ahorita muchos regalos…”, reveló.

En este espacio, Anel además confesó que su hija y su familia le dieron algunas indicaciones, las cuales ha cumplido al pie de la letra en esta época de cuarentena, por lo que tendrá que asumir todo con paciencia hasta el día en que haga realidad el sueño de conocer al pequeño José Patricio. “Me dijeron, ‘mami, es que no puedes ni venir a la casa’, el domingo que llegaron, ‘ni venir a la casa ahorita abuelita, deja que se abra todo y maybe, tal vez, quizá y a lo mejor yo pueda verlo, de repente y en persona…”, dijo la actriz.

Antes de despedirse, la exesposa del ‘Príncipe de la Canción’ definió en una sola frase este bello momento, que ocurre a un tiempo de la partida de quien fuera padre de sus hijos. Sin embargo, hoy todo marcha sobre ruedas, pues tanto ella como sus seres queridos, tienen fuertes motivos para celebrar al máximo la vida. “La siento en mi corazón, estoy muy feliz…”, dijo Anel tan efusiva como suele ser, y dispuesta a disfrutar cobijada por el amor de sus pequeños nietos, siempre tan cercana a los suyos.

Recordemos que hace apenas unos días, Marysol compartió detalles del nacimiento de su bebé, el cual se dio el pasado 8 de mayo, y no a finales del mes como estaba previsto, pues debido a problemas de salud, ella tuvo que anticiparse. Por fortuna, todo se encuentra muy bien en este instante, según ha dicho recientemente. “Fue todo muy sorpresivo, pero gracias a Dios todo salió bien y el nene ya está con nosotros. Estoy un poco adolorida porque fue cesárea, pero aquí estamos”, dijo para TV Notas.

