Confirmado, William Levy regresa a las telenovelas como galán principal de un clásico

Uno de los actores más queridos de la televisión hispana es sin duda William Levy, quien hace más de siete años prefirió hacer una pausa de su trabajo como protagonista de telenovelas. Desde ese entonces los fanáticos que han seguido de cerca su carrera no han parado de preguntarse cuándo regresaría a la pantalla chica, incluso él mismo meses atrás se tomó un tiempo para explicar el porqué de su ausencia, y de paso aclarar algunos malentendidos. Lo cierto es que hoy hay buenas noticias para todos ellos, pues tras una larga espera, el galán está listo para asumir un reto, ahora como estrella principal de la nueva versión del clásico titulado Café con Aroma de Mujer.

Ha sido la cadena Telemundo la que confirmó la noticia, dando a conocer la participación de Levy, así como la de la actriz Carmen Villalobos, quienes juntos serán las figuras principales de esta adaptación moderna de la historia escrita por Fernando Gaitán, quien además fue autor de la internacionalmente conocida Yo Soy Betty La Fea. Cabe destacar que ambos actores ya habían compartido créditos con anterioridad, en aquella ocasión en la cinta titulada El Fantasma de Mi Novia, por lo que la dupla se lucirá por segunda ocasión ahora frente a un público que ha aplaudido esta sorpresa de la que comenzarán a revelarse más detalles.

Recordemos que en 2013 Levy protagonizó su último melodrama en Televisa, para ser exactos se trató de la telenovela titulada La Tempestad, en la que además participó junto a Ximena Navarrete. Desde ese entonces, el cubano mantuvo bajo estricta discreción sus planes profesionales, aunque no estuvo exento de que surgieran algunos rumores en torno a su ausencia, mismos que él aclaró en mayo de 2019, durante su asistencia a la celebración de los Premios Platino, realizados en la Riviera Maya. “Las historias son románticas, yo también soy un poco romántico y hace rato no he podido hacer algo así (telenovelas), extraño mucho, muchísimo. A mí no me ha llegado nada de eso, no. Quizás porque saben que he estado enfocado en el cine, no sé, pero no es como uno que otro dice que yo no quiero trabajar acá, eso no es cierto. Yo quiero trabajar acá muchísimo y simplemente no se ha encontrado la oportunidad todavía…”, aclaró para las cámaras de Televisa Espectáculos.

Recientemente, Levy también se estrenó como empresario al inaugurar un restaurante en la ciudad de Miami, a la par de enfocarse de lleno a la producción y al lanzamiento de su película titulada En Brazos de un Asesino, un sueño profesional que logró consolidar, con miras a expandir su experiencia en otros ámbitos al interior del medio. Al mismo tiempo, ha permanecido junto a su familia, disfrutando cada instante junto a los suyos, un privilegio que difícilmente se consigue cuando las responsabilidades profesionales están ligadas a la realización de una telenovela.

Café con Aroma de Mujer, que aborda los acontecimientos en torno a la vida de Gaviota y Sebastián, los personales principales, será producida 26 años después por RCN Colombia, según informa Telemundo. La primera versión de este melodrama, gozó de rotundo éxito en 1994 y 1995, y contó con la actuación de los actores Guy Ecker y Margarita Rosa de Francisco, quienes por aquellos años se llevaron las ovaciones de los televidentes, que hoy recuerdan con cariño esta telenovela.

