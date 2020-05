El guiño de amor que Mayrín Villanueva le hizo a los gemelos de Itatí Cantoral y Eduardo Santamarina Aunque José Eduardo y Roberto Miguel no están pasando la cuarentena en su casa, la actriz los tiene muy presentes

Como muchas famosas, el pasado Día de las Madres, Mayrín Villanueva publicó en su cuenta de Instagram un collage de fotos en los que compiló sus momentos más felices como mamá. Haciendo un claro guiño a la labor que realiza con Roberto Miguel y José Eduardo, los hijos que Eduardo Santamarina tiene con Itatí Cantoral, la actriz eligió las imágenes más especiales con los jóvenes de quienes ha estado separada debido a la contingencia, pues ellos la están pasando con su mamá.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Con fotos al lado de los chicos, de 19 años de edad, y de ellos con su hermanita Julia, Mayrín dejó claro que en casa no hay diferencias y que los gemelos de su marido tienen un lugar muy especial en su vida. Pero el amor no sólo es de parte de la actriz a los chicos, Roberto Miguel y José Eduardo también le guardan un gran cariño. El año pasado, los gemelos revelaron en entrevista para El Gordo y la Flaca lo especial que es la actriz para ellos: “Amamos mucho a Mayrín, somos una familia muy grande, mis papás se llevan muy bien afortunadamente, son mejores amigos y, pues no hay nada más qué pedir”, comentaron.

VER GALERÍA

Roberto Miguel y José Eduardo llegaron a la vida de Mayrín cuando eran muy pequeños, así que han tenido la oportunidad de crecer al lado de Romina y Sebastián, hijos de Villanueva y Jorge Poza. Desde que comenzó la relación entre los actores, los niños fueron integrados a la dinámica familiar y pronto el clan se convirtió en una versión de la vida real de Los tuyos, los míos y los nuestros.

La relación que los gemelos han entablado con la actriz también es reconocida por su mamá, Itatí Cantoral, quien en varias oportunidades le ha agradecido públicamente por su apoyo: “Su papá tiene una familia hermosa. Yo estoy muy agradecida con Mayrín porque es una segunda mamá hermosa, cariñosa y comprensiva con mis hijos Eduardo y Roberto (…) y le agradezco que sea una buena guía para ellos. Yo creo que Eduardo no pudo haber elegido mejor esposa que Mayrín Villanueva”, declaró la actriz, en 2017, al programa Suelta la Sopa.

VER GALERÍA