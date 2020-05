Enamorada, Aracely Arámbula da detalles de su noviazgo: ‘Empezamos el día de mi cumpleaños’

Más sincera que nunca, Aracely Arámbula dio detalles de su nuevo amor, un galán con el que comenzó a escribir su historia juntos, el pasado 6 de marzo, día de su cumpleaños. Durante una amena charla con el conferencista César Lozano reveló que está muy enamorada, aunque prefiera mantener a su galán alejado del ojo público ya que no se dedica al medio del espectáculo. Sonriente, la actriz también habló de sus grandes amores en la vida y reconoció que desde que era muy pequeña siempre fue enamoradiza.

Desde su refugio en Acapulco, donde está pasando la cuarentena al lado de sus hijos, sus papás y la familia de su hermano Leonardo, la actriz participó en este divertido live donde la vimos muy sonriente, sobre todo a la hora de hablar del dueño de su corazón: “Es que no tengo novio público, pero yo tengo a mi amor”, respondió la actriz cuando le preguntó Lozano si tenía galán.

Como la actriz no suele hablar de su vida privada, César Lozano le dijo que si ese amor eran sus hijos, a lo que dijo: “No, pero no son ellos, sí tengo un galán. Claro y mis amigos muy cercanos saben, ya después te diré quién es y te lo presentaré no es nadie del medio y no tiene nada que ver con esto”, comentó. Más adelanta reveló que comenzó con él en marzo pasado: “Yo tengo un novio, empezamos el día de mi cumpleaños, entonces siempre lo recordará”, dijo.

Cuando el conferencista le preguntó quién había sido el amor de su vida, Aracely reconoció que ha habido varios hombres que fueron importantes en su vida: “No, es que cada etapa es diferente. Desde que yo estaba chiquilla he sido muy enamorada, yo me acuerdo que cuando tenía… no quiero decir la edad, porque luego me quieren igualar y no me conviene, pero yo desde que estaba chiquilla sentía que era el amor de mi vida”, contó divertida. También reveló que su primer beso fue en la adolescencia, aunque no quiso decir la edad exacta por miedo a que sus hijos la escucharan: “No, mi papá no, los chiquillos quieren imitar (…) pero fue como en la secundaria”, finalizó.

