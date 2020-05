Silvia Navarro revela que regresó a la soltería

Como muchas celebridades durante esta cuarentena, Silvia Navarro se ha mantenido en contacto con sus fans a través de Instagram, medio por el cual realizó un live en el que habló como nunca de su vida amorosa, de su papel de mamá de León y de cómo pasa sus días en aislamiento. Después de protagonizar la telenovela Caer en Tentación, en 2018, la actriz se ha mantenido alejada de la televisión, pero no de sus fans, con quien ha creado una comunidad de más 2 millones de seguidores, con quienes hace unos días entabló una sincera charla donde se mostró más transparente que nunca.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

La actriz respondió a los cuestionamientos de sus fans quienes insistieron para saber si su corazón tiene dueño: “No, no ando con nadie. Ni novia ni novio, tranquilos, pero cuando ande con alguien supongo que se enterarán”, comentó referente a su estado civil. Recordemos que la actriz sostenía una relación amorosa con el papá de su hijo Gerardo Casanova; sin embargo, siempre ha mantenido su vida amorosa alejada de los reflectores y no reveló desde cuando regresó a la soltería.

VER GALERÍA

Por otra parte, Silvia habló de su hijo León, de cuatro años de edad, quien dice está creciendo mucho durante el confinamiento: “León está hermoso, está muy bien, está guapísimo, está creciendo mucho. Yo creo que cuando ya regrese a la escuela sus pantalones le van a quedar cortos porque se ha estirado mucho”, comentó. En ese sentido, Silvia confesó que no tiene planes de volver a ser mamá: “No tengo intenciones. Nunca tuve intención de tener bebés”.

Sobre cómo pasa el confinamiento, confesó que esta condición ella la está disfrutando mucho: "A mí me gusta estar aquí. Supongo que el hecho de cómo está la situación y demás es mucho más tenso, pero yo lo disfruto mucho (…) Estoy bastante enfocada en mi vida, mi hijo, mis estudios, mis cosas, mi meditación”, finalizó.

VER GALERÍA