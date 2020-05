El lindo mensaje de María Levy a Ana Bárbara por el Día de las Madres

La felicidad es inmensa en el corazón de Ana Bárbara, que a lo largo de estos años, ha tenido la gran oportunidad de disfrutar de una de las facetas que más la llena de orgullo, la de ser mamá. Precisamente, la cantante ha celebrado por todo lo alto la llegada del Día de las Madres, cobijada por el inmenso cariño de sus hijos, -los biológicos y los adoptivos-, con los que ha escrito una de las historias de amor más bellas y de la que han sido testigos todos sus fanáticos. Y no podía ser para menos, pues a tenor de este festejo recibió uno de los mensajes más lindos, esta vez por parte de María Levy, con la que guarda una estrecha cercanía desde hace ya varios años, así como ocurre también con los hermanos menores de la joven.

Y es que para María, la presencia de Ana Bárbara ha cobrado notable relevancia en su vida, pues tras el fallecimiento de su madre, Mariana Levy, ella se encargó de brindarle todas las atenciones y cuidados a sus hermanos, esto durante el periodo en que la intérprete mantuvo una relación sentimental con José María Fernández ‘El Pirru’, quien es papá de Paula y José Emilio. Por esta razón, la también modelo aprovechó el momento para reiterarle su cariño y manifestarle así lo mucho que la quiere, pues también la considera como a una madre.

La sorpresa llegó luego de que Ana Bárbara grabara un video cantando las mañanitas y enviando felicitaciones a todas las mamás, en el que además mencionó a cada uno de sus hijos: Emiliano, el pequeño José María, Jerónimo, Paula, José Emilio y María, quienes hoy son parte de su gran familia. Tras esas lindas palabras, la joven se mostró enteramente agradecida, dando respuesta a esta conmovedora dedicatoria que recibió miles de likes por parte de sus seguidores. “Te amamos ‘maye’ hermosa, felicidades”, escribió la también fotógrafa a la distancia, pues por el momento ella permanece realizando su cuarentena en México.

Cabe destacar que no es la primera vez que María da muestra del gran amor y apego que tiene por Ana Bárbara, pues ya en abril del año pasado hablaba al respecto en un programa televisión. “Ana fue como una mamá para mí. Cuando dicen ‘ay si, Ana Bárbara ¿qué?’, no, o sea es como mi mamá, la adoro. Ella se echó un paquetote que no le tocaba y además de ser una mamá para mis hermanos, lo fue conmigo también. Yo me acuerdo el tiempo que pasaba con ella, en ningún momento me sentí excluida, ni incómoda…”, comentó en entrevista con el programa televisivo Un Nuevo Día.

En aquella ocasión, María también recordó la primera vez en que conoció a la estrella, quien de inmediato le abrió las puertas de su confianza y la integró a la dinámica familiar. “La primera vez que la vi, me jaló y me dijo ‘ven hijita’, yo la amo”, comentó la primogénita de la fallecida Mariana Levy, que a lo largo de este tiempo ha preferido mantenerse lejos de los reflectores y manteniendo bajo reserva sus comentarios sobre la partida de su mamá, hace más de una década.

