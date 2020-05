Si tú todavía no crees en los bailes virales, tal vez Anthony Hopkins te puede convencer

En esta cuarentena hemos visto a muchos famosos caer en la tentación de abrir sus cuentas de Tik Tok, por lo que cada vez es más frecuente ver a grades estrellas en su faceta más relajada y espontánea. Pero a quien nunca imaginamos encontrar en esta plataforma es a alguien como Anthony Hopkins. El legendario actor estadounidense ha hecho su sorpresivo debut en esta popular red social y ha dejado a más de uno boquiabierto, pues ha presumido sus mejores pasos de baile al ritmo del tema Toosie Slide, del rapero Drake, como parte de un reto viral. “Llego tarde a la fiesta... Pero mejor tarde que nunca”, escribió el protagonista de The Silence of the Lambs al compartir el video, también en su cuenta de Instagram. Y por si fuera poco, el intérprete de 82 años ha nominado a dos reconocidos colegas a sumarse al desafío: ni más ni menos que Sylvester Stallone y Arnold Schwarzenegger. "Hola, señor Stallone, siga escribiendo, ¿tiene algo para mí?", comenta Hopkins en su video mientras se pone en posición de boxeo. "Hey, vamos, ¡pelea! ¡Rocky! ¡También tengo músculos!", continúa en alusión a la famosa saga protagonizada por Sylvester. Del mismo modo, también retó al protagonista de Terminator e incluso usó la conocida frase de dicho personake: “I'll be back”. ¿Será que estas leyendas de Hollywood aceptarán el desafío de Anthony? Haz click en el video para verlo en su momento como tiktoker.

