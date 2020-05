Natasha Dupeyrón dedica entrañable mensaje a su papá: ‘Lo extraño mucho y no puedo verlo’ La actriz compartió en Instagram una imagen de Humberto Dupeyrón, su padre, quien vive en La casa del actor donde, debido a la contingencia sanitaria, no puede recibir visitas

Como muchos mexicanos que han acatado al pie de la letra las indicaciones gubernamentales, ante la contingencia por el Covid-19, Natasha Dupeyrón ha tenido que alejarse físicamente de su papá, del también actor Humberto Dupeyrón, quien desde hace unos años vive en La casa del actor, donde recibe los cuidados necesarios para atender la esclerosis múltiple que padece; situación que lo coloca en el grupo de personas vulnerables al virus. Por esta razón, la actriz no ha podido abrazarlo y lo echa mucho de menos, situación que la inspirtó para dedicarle un lindo mensaje en redes sociales, donde pocas veces habla de él.

A través de su cuenta de Instagram, la actriz compartió una imagen del reconocido histrión quien, según reveló, es una persona muy positiva: “Humberto Dupeyron y su hermosa sonrisa. Quiero compartirles un poco de mi papá. Esta foto es de hace ya un rato cuando se estaba recuperando de una operación de la columna. Mi papá tiene esclerosis múltiple, una enfermedad que lo tiene en silla de ruedas, entre otras cosas. Es el más feliz del mundo y para él no existe ni lástima, ni enfermedad alguna que lo limite. Es el más dulcero, pícaro, amoroso, imprudente, chistoso, cariñoso, siempre tiene historias que contar y la forma en la que las cuenta son únicas. No puedes no ser feliz cuando lo ves. Lo admiro profundamente”, escribió en la primera parte del texto que publicó en Instagram.

Natasha continuó resaltando el talento que posee Dupeyrón, de quien ha aprendido las tablas de la profesión: “Creo que es de los mejores actores de México. Él es mi maestro de actuación, mi motivación, el que da los mejores consejos. La pasión por la actuación me la compartió desde que soy pequeña, todo lo qué sé del tema se lo debo a él. Siempre que voy a un casting o tengo alguna escena importante, le llamo y desde el segundo que me contesta: 'Natita, mi vida', me llena de pasión, de energía y de confianza, me ayuda a entrar en personaje y me dice '¡ya lo tienes!, es eso'. Y le creo. Lo extraño mucho y no puedo verlo, pero siempre lo siento conmigo. Te amo papá”, finalizó.

En marzo de 2018, el actor estuvo como invitado en el programa Sale el Sol donde leyeron una carta, escrita por él, sobre cómo es la vida con la esclerosis múltiple, enfermedad degenerativa por la que poco a poco ha ido perdiendo algunas habilidades motrices, pero no la sonrisa: “Cuando la vives, cuando la aceptas, cuando te das cuenta, que no hay reversa que nada más es para delante, pues para delante y entonces lo entiendes, lo aceptas, lo vives y lo disfrutas. El sol sale todos los días, todos los días es una oportunidad (…) a pesar de todo, estoy alegre, creo en Dios; esa es mi bandera, con él a mi derecha nada me hará caer”, comentó el actor durante la emisión.