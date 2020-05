Aracely Arámbula dice estar lejos de las relaciones tormentosas y afirma: 'Si no yo seguiría con el rey' La actriz confesó que, a diferencia de lo que muchos pudieran creer, ha tenido más de un amor

El pasado sentimental de Aracely Arámbula no es fácil de descifrar, aunque en ocasiones esporádicas la estrella ha caído en la tentación de hacer varias revelaciones, en las que incluso algunos de sus ex galanes han resultado aludidos. Una vez más, la actriz se ha sincerado sobre este aspecto tan privado de su vida, a través de una entretenida charla en la que además de contar cómo pasa la cuarentena en compañía de sus seres queridos, aprovechó para confesar que se considera una mujer enamoradiza, razón por la cual asegura dio su primer beso siendo muy joven. Pero el instante que más atrapó la atención fue cuando al lanzar una de sus ya conocidas frases, despertó una de las mayores interrogantes, pues hay quienes aseguran que con sus palabras se estaba refiriendo al padre de sus hijos, Luis Miguel.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Tan sonriente como suele ser, Aracely se dispuso a compartir sus opiniones en una videocharla con su amigo, el conferencista César Lozano, a quien le reiteró que, a diferencia de lo que muchos pudieran creer, ella tiene mucha experiencia en el amor. “Yo he tenido varios (novios), eso de que ‘un amor en la vida’, no. Pero varios amores… como seis. Cada etapa es diferente, desde que yo estaba chiquilla he sido muy enamorada…”, dijo de lo más simpática y con una actitud positiva, aunque sin ahondar en más detalles sobre el tema.

En medio de la conversación, Aracely también abordó otros aspectos en los cuales ha podido dar pasos firmes, como el hecho de saber alejarse de las relaciones amorosas tormentosas. “Claro, si no yo seguiría con el rey…”, dijo de manera contundente, lo que despertó la curiosidad entre sus fanáticos, quienes dieron por sentado que con ese comentario se estaba refiriendo a Luis Miguel. Sin embargo, como suele suceder, la actriz no mencionó el nombre de su famoso ex y continuó de lo más relajada compartiendo sus anécdotas.

VER GALERÍA

Eso sí, la originaria de Chihuahua no pudo dejar pasar la oportunidad para poner en alto su incontenible felicidad, pues lejos de lo que muchos podrían imaginar, su corazón late fuerte por un misterioso galán, al que prefiere mantener en el anonimato. “No tengo novio público, pero yo tengo mi amor. Sí tengo un galán y mis amigos muy cercanos saben, ya después te diré quién es y te lo presento, no es nadie del medio ni tiene nada que ver con eso…”, reveló a su amigo al mismo tiempo en que disfrutaba de este virtual encuentro con copa de vino en mano.

Entre otras cosas, Aracely contó que fue en la etapa de secundaria que dio su primer beso, y sin ningún tapujo definió la manera en que para ella se han dado las relaciones a lo largo de su vida. “Pero es que cada etapa te vas enamorando, yo tengo un amor por generación…”, dijo entre risas. En ese espacio, también brindó un consejo a todas las parejas que permanecen en confinamiento, invitándolas a que preservan la calma y la armonía para “no tirar la toalla”, razón por la cual recomendó tener mucha paciencia.

VER GALERÍA