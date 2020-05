Raúl Araiza se pone romántico en redes y publica la primera foto con su novia

Después de contarle a la prensa que estaba saliendo con su compañera de trabajo en Hoy, María Amelia Aguilar, Raúl Araiza hace oficial su relación en redes sociales, al publicar la primera foto junto a su novia. El actor aprovechó el Throwback Thursday para compartir con sus seguidores una romántica foto (captada durante su visita a Monte Albán) y hacerle una petición a la psicóloga: “¿Me das terapia, plis?”, escribió al lado de la instantánea que también acompañó de la frase Te amo, escrita en inglés.

La publicación del conductor provocó la reacción de más de 40 mil de sus seguidores, incluida la conductora Marisol González, quien escribió: “¡Qué padre!”. Este no fue el único guiño de Raúl con María Amelia, en redes; además de esta foto también compartió un video con la cápsula que la psicóloga realizó con información del Covid-19: “Así es guapa”, escribió el conductor respaldando la información que dio su novia.

A finales de abril, Raúl concedió una entrevista a Yordi Rosado en su programa La última y nos vamos, donde contó cómo comenzó su relación con la psicóloga: “Que me haya hecho el favor, que me haya hecho el honor María Amelia de tomarme en cuenta, aunque ya éramos amigos y nos conocemos muy bien. Ella es especialista en jóvenes y hablábamos de nuestros hijos, porque ella tiene hijos grandes y yo también”, dijo.

Visiblemente emocionado, Araiza admitió que está enamorado: “El haberla encontrado ha sido un honor y creo que Dios sabe perfectamente lo que yo he estado buscando, que era estabilidad, no me salí para echar desastre, lo que yo quería era volver a sentir, con todo respeto, el volver a enamorarme desde otra perspectiva (…) físicamente a mí me encanta, empieza por los ojos, por la atracción, pero yo la respeté siempre, es una mujer respetable y hoy me ha inyectado cosas que yo había perdido. Es una inyección de pasión, de ilusión me siento muy bien y creo que ella se siente igual”, finalizó.

