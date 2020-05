Julianne Moore, de Hollywood a la red social de moda gracias a su hija

Para nadie es un secreto que Julianne Moore es una actriz que no conoce límites cuando se trata de brillar a cuadro, pues si con su talento ha conquistado Hollywood, ahora está lista para sorprender nada más y nada menos que en Tik Tok. Ha sido gracias a su hija, Liv Freundlich, que los fans de la estrella han podido deleitarse con una espontánea y divertida aparición de la actriz en la red social de moda, aprovechando cada instante de su cuarentena para convivir al máximo con su familia. “Cuando tu mamá actúa de una manera sorprendentemente decente, así que hablas de cosas sobre tu papá con ella, en vez de hablar cosas de ella con tu papá”, escribió de lo más simpática la joven en este video viral, que sin duda se ha vuelto la sensación entre los seguidores de la famosa intérprete, que más allá de haber ganado un Oscar, no se resistió a ser la protagonista de tan espontánea publicación, que ha generado miles de reacciones entre sus seguidores. Da click en el video a continuación y no pierdas detalle de este entretenido y espontáneo episodio.

